Amazon, ma che fai? Smartwatch a 16,99 euro grazie a coupon e codice

È arrivata l’offerta che non ci aspettavamo: uno Smartwatch incredibile a soli 16,99 euro invece di 59,99. Tutto grazie a un coupon e un codice promozionale disponibili in pagina, ma attenzione, sono a disponibilità limitatissima.

Smartwatch a 16,99 euro: le caratteristiche

Il Display a Schermo Intero da 1,69″ è una delle caratteristiche principali di questo Smartwatch. Questo display TFT ti offre un’esperienza visiva straordinaria, permettendoti di visualizzare più elementi sullo schermo in modo semplice e intuitivo. Oltre ai quadranti ufficiali, potrai scegliere tra una vasta gamma di splendidi quadranti nel Watch Face Store e addirittura personalizzarlo con una tua foto preferita direttamente dallo smartphone.

Ma non è tutto: questo Smartwatch ti supporta nella tua salute e il benessere. Dispone di un monitoraggio SpO2 per monitorare il livello di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca 24 ore su 24. In caso di valori anomali, il dispositivo ti avviserà con una vibrazione per prenderti cura immediatamente della tua salute. Inoltre, grazie al monitoraggio preciso delle fasi del sonno, potrai migliorare la qualità del tuo riposo.

Non perderai mai più un messaggio importante grazie ai promemoria tempestivi per SMS, chiamate e notifiche delle app di social media come WhatsApp, Twitter, Messenger, Gmail, YouTube e Facebook, tutto direttamente al polso. Avrai anche accesso a funzioni come il meteo, la sveglia, il contapassi, il cronometro e la possibilità di controllare la musica del tuo smartphone e trovare il telefono smarrito.

Per i più sportivi, questo Smartwatch è impermeabile fino a 5 ATM, quindi potrai portarlo ovunque, anche sotto la doccia o in acque poco profonde. Offre ben 14 nuove modalità fitness tra cui Jogging, yoga, tapis roulant, ciclismo e nuoto. Potrai monitorare la durata dell’esercizio, le calorie bruciate e la frequenza cardiaca, il tutto registrato e analizzato attraverso grafici intuitivi per migliorare l’efficacia del tuo allenamento.

Ecco un’altra caratteristica che amerai: la durata della batteria. Questo Smartwatch offre una straordinaria durata della batteria fino a 15 giorni per un uso tipico e 10 giorni per un uso intenso, tutto ciò grazie alla tecnologia di ricarica veloce che permette di ottenere una batteria completamente carica con soli 1,5 ore di ricarica.

Questo dispositivo è compatibile con la maggior parte degli smartphone, sia Android che iOS, quindi non avrai problemi a collegarlo al tuo dispositivo. Non perdere questa incredibile offerta su Amazon e acquista subito lo Smartwatch a soli 16,99 euro invece di 59,99. Ma ricorda, i coupon e il codice promozionale sono a disponibilità limitatissima, quindi affrettati prima che sia troppo tardi.

