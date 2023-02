Amazon, lo sfizio tech IRRESISTIBILE: 5 gadget da 10€ a 20€ con il coupon

Togliti un irresistibile sfizio tech da Amazon. Con il coupon, questi particolari gadget li prendi a partire da circa 10€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime. Approfittane al volo però, si tratta di occasioni a tempo limitato.

Ricorda: per usare il coupon, devi attivarlo in pagina, esattamente come mostrato nell’immagine seguente. Solo così è possibile ottenere un prezzo super contenuto.

Uno spettacolare paio di cuffioni da gaming, realizzato con cura dei dettagli e telecomando integrato nel cavo. Perfetti per PC e console, sono l’ideale per godersi intense sessioni di gioco. Naturalmente, integrano microfono con asticella allungata per catturare al meglio la tua voce. Spunta il coupon e prendili a 19,99€.

Restando in tema di gadget con “stile da gaming”, questo spettacolare mouse wireless è perfetto per PC portatili e postazioni fisse. Dalla sua, una batteria integrata ricaricabile comodissima. Bellissimo esteticamente, costruito con ottimi materiali e con giochi di luci LED integrati. Attiva l’offerta in pagina e prendilo a 11,99€: spettacolare!

Uno speaker wireless Bluetooth bellissimo, pronto a essere anche la tua luce da notte preferita. La batteria integrata ricaricabile ti permette di usarlo ovunque, senza il vincolo dei cavi. Il microfono ti consente invece di parlare al telefono – come un vero e proprio sistema di vivavoce – mantenendo le mani libere. Scegli il colore di illuminazione che preferisci fra quelli disponibili e goditelo! Spunta il coupon a prendilo a 9,99€.

Un praticissimo paio di auricolari Bluetooth con design semi in ear super comodo e display integrato nel case di ricarica, perfetto per leggere l’autonomia energetica restante alle cuffiette e alla custodia stessa. Eleganti nel design, sono perfetti da abbinare a smartphone, tablet, PC e non solo. Attiva l’offerta in pagina e prendilo a 13,99€ (sconto 80%!).

Per finire, probabilmente il più particolare paio di auricolari Bluetooth che tu abbia mai visto. Sono bellissimi nel design: quando il case di ricarica è chiuso sembra un elegante rossetto. Una volta aperto, spuntano due cuffiette con architettura semi in ear. Ottimi per ascoltare musica e parlare al telefono mantenendo le mani libere, a questo prezzo sono imperdibili. Spunta l’offerta in pagina e prendili a 9,99€ appena.

Visto che irresistibili sfizi tech puoi toglierti su Amazon a partire da meno di 10€? Scegli i tuoi preferiti adesso e completa gli ordini. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Ricorda: si tratta di occasioni a tempo limitato, soggette a limitazione nella durata temporale e nella quantità di coupon da applicare disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.