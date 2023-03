Amazon, lo sfizio INTELLIGENTE: 5 prodotti a meno di 10€ utili e geniali

Probabilmente, questi prodotti presenti su Amazon non li conosci ancora ed è tempo di rimediare! Puoi toglierti uno sfizio economico, portando a casa prodotti utili, che utilizzerai ogni giorno. Li prendi a meno di 10€ e le spedizioni sono anche super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Una saponetta d’acciaio, con tanto di portasapone! No, non è un pezzo di arredamento: è una genialata. Prova a sfregarti le mani, direttamente sotto l’acqua, quando hanno il cattivo odore di cibo come aglio, cipolla, carne cruda, pesce e non solo. Pochi secondi e torneranno completamente senza odore. Non dovrai usare alcuna sostanza chimica, solo sfregare le mani: è geniale e funziona davvero. Inoltre, proprio per il materiale con il quale è composta, è infinita! La confezione da due pezzi, entrambi con portasapone, la prendi a 8,59€.

Questa torcia non è come la altre. Si tratta di un prodotto compatto, ma luminosissimo e addirittura dotato di doppia lampada: una principale per la lunga distanza e una laterale per illuminare nelle vicinanze. C’è una pratica clip per assicurarla alla cintura o allo zaino e – chicca molto interessante – la batteria è ricaricabile tramite cavo USB. Non servirà comprarne altre quando è scarica! In promozione, la prendi a 9,99€ appena.



Questa signora arrabbiata sarà la tua migliore amica per tenere pulito il microonde. Non scherzo, è un simpatico sistema per rendere molto più veloce la gestione della pulizia del fornetto che utilizzi quotidianamente. Basta inserire al suo interno un po’ di acqua e aceto e accendere il microonde. Dopo qualche minuto, basterà aprire e il vapore avrà fatto il suo miracolo: passa un panno e finalmente sarà ben pulito e senza i disgustosi residui di cibo, che puntualmente si sciolgono e cadono sulle altre pietanze. Prendilo in promozione a 9,99€.

Semplici matite? No, penne senza inchiostro! Si tratta di uno speciale strumento di scrittura che non utilizza l’inchiostro per funzionare, ma si basa sullo sfregamento della speciale punta sul foglio. Il tratto è addirittura cancellabile, usando la gomma integrata. Super comoda per appunti veloci, puoi prenderla in confezione da 6 pezzi a 5,99€ (diverse fantasie disponibili!)

Per finire, ecco la soluzione a tutte quelle volte in cui vorresti leggere un libro di sera, ma le luci generali sono spente. Accendere la lampada del comodino potrebbe essere troppo, ma con questa genialata non avrai più problemi. Spettacolare, basta posizionarla sul libro, scegliere fra luce calda, naturale o fredda e goderti il tuo libro. Dotata di batteria integrata ricaricabile, non dovrai comprarne altre quando sono scariche. Prendila in promozione a 9,88€ appena.

Visto che spettacolari prodotti puoi prendere da Amazon a meno di 10€? Autentiche chicche, una più utile dell’altra, che ti accaparri con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è super limitata.

