Amazon lo ha fatto di nuovo: Samsung Galaxy Watch5 CROLLA del 36%

La giornata si apre con una validissima offerta di Amazon in ambito wearable: il bellissimo smartwatch di fascia premium Samsung Galaxy Watch5 crolla a un prezzo super conveniente. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 36%, il super wearable di casa Samsung può essere tuo ad appena 190€ – stiamo parlando di un risparmio totale di 109€, senza costi di spedizione e con tanto di consegna rapida in 1 giorno.

Bello, sottile, leggero, comodo da indossare e realizzato con materiali premium, il wearable ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

C’è il 36% di sconto immediato su Amazon per il Samsung Galaxy Watch5, che affare

Frontalmente la cassa circolare in metallo pregiato abbraccia un bellissimo pannello touch a colori ad altissima risoluzione, mentre sul versante opposto un precisissimo sensore HR registra costantemente la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), effettua ECG (elettrocardiogramma) e molto altro ancora.

Alimentato da una batteria di lunga durata e con il supporto a migliaia di applicazioni Android appositamente realizzate per il wearable, il device di Samsung è amato anche dagli sportivi. Samsung Galaxy Watch5, infatti, riconosce automaticamente dozzine di tipologie differenti di allenamenti e registra le informazioni più utili per aiutarti a mantenerti in forma.

Preparati a un’esperienza di utilizzo eccellente sotto tutti i punti di vista: metti subito nel carrello lo smartwatch di fascia premium di Samsung per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno. Ti assicuriamo che resterai profondamente colpito dalla qualità del device e dalle innumerevoli funzioni smart di cui non potrai più fare a meno.

