Amazon, le promo di marzo IMPAZZANO: dispositivi smart da 14€ appena

Tempo di fare affari che profumano di primavera su Amazon. Le promozioni di marzo portano nel tuo carrello smart speaker, smart display, stick intelligenti per la TV e non solo: tutti a prezzo bassissimo.

Puoi rendere subito più intelligente la casa, spendendo pochissimo. Ho selezionato una quantità di occasioni da non perdere assolutamente, ma puoi dare un'occhiata all'intera vetrina e scegliere i prodotti che più ti piacciono.

Amazon: le promozioni di marzo sono pazzesche

Mi sono limitata a scegliere i 5 prodotti assolutamente da non perdere a questo prezzo. L'intera selezione però è molto più vasta.

Il primo è il celeberrimo Echo Flex, a 14,99€ invece di 29,99€. Uno smart speaker compatto assurdo. Un prodotto compatibile con Alexa, dotato di porta USB per la ricarica e per moduli aggiuntivi e non solo. C'è un'uscita jack da 3,5 millimetri e anche il Bluetooth: questo significa che puoi collegare speaker esterni e creare un vero e proprio impianto smart.

Il secondo prodotto è l'ambito Echo Dot di quarta generazione a 34,99€ invece di 59,99€. Uno smart speaker di design incredibilmente completo. Perfetto per interagire con l'assistente vocale usando la voce: ascolti musica, gestisci la casa intelligente e chiedi informazioni.

A seguire, il celeberrimo Echo Show 5 2021 a 54,99€ invece di 84,99€. Un display smart per vedere le risposte di Alexa, non solo ascoltarle. Ampio display ad alta visibilità, che ti permette interazione con il touchscreen, oltre che con la voce. Inoltre, puoi sfruttarlo anche per vedere Netflix e Prime Video.

Passando alla smart TV, è irrinunciabile Fire TV Stick Lite a 22,99€ invece di 29,99€. Un dispositivo che ti apre le porte a una marea di intrattenimento on demand anche se la televisione è datata. Basta un ingresso HDMI per portarlo a nuova vita. Inoltre, puoi scaricare applicazioni, giochi e navigare su Internet. Grazie ai canali in streaming tramite Web, può anche essere utile per tamponare i malfunzionamenti legati al passaggio al nuovo digitale terrestre.

Per finire, la apprezzatissima videocamera di sicurezza compatta Blink Mini a 27,99€ invece di 34,99€ (c'è il pacco doppio, a 22€ circa per ogni unità). Un dispositivo che occupa pochissimo spazio, ma ti permette di avere sotto controllo l'ambiente mentre non ci sei. Perfetta compatibilità con Alexa, è dotata di audio bidirezionale e anche di visione notturna.

Insomma, le offerte Amazon di marzo sono decisamente ghiotte e interessanti. Con pochissimi euro, porti a casa dispositivi tech che non deludono le aspettative. Il momento è perfetto per approfittarne: guarda l'intera vetrina e fai affari furbi. Su tutti prodotti, spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, salvo esaurimento scorte.