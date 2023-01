Amazon, le PERLE TECH delle meraviglie: 5 occasioni pazzesche a meno di 25€

Certo, su Amazon ci sono offerte tutti i giorni. Ma riesci a scovare le perle tech che restano nascoste e ti permettono di fare autentici affari? Dai un’occhiata a questi 5 prodotti che ho selezionato, solo per poco sono tutti in promozione a meno di 25€. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono rapide e gratuite.

Il primo prodotto è l’iconico paio di auricolari Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Moderni nell’estetica, con cuffiette piccole caratterizzate da design in ear, saranno perfette per ascoltare musica e parlare al telefono. Completano la schedata tecnica i comandi touch e un’ottima autonomia energetica. A questo prezzo, sono assolutamente imperdibili: prendili a 23€ circa appena.

Il secondo prodotto è l’ideale per l’inverno. Un sistema di riscaldamento portatile a doppia unità, che ti permetterà di tenere le mani al caldo in qualsiasi momento lo necessiti. Infatti, questo dispositivo ha le dimensioni di un powerbank (e si ricarica allo stesso modo), ma in realtà ha un altro compito: tenerti al caldo. Super comodo, pratico e portatile, ora è anche in gran sconto: prendilo a 20,98€.

Il terzo dispositivo è perfetto per la casa smart e sono abbastanza certa che tu non abbia mai visto niente del genere. Certo, probabilmente conosci bene il potenziale di una lampadina intelligente. Ma se a essere smart fosse il portalampada? E quindi a se a lui potessi collegare qualsiasi formato di lampadina (con attacco E27 e fino a un massimo di 30W)? Potresti seguire il design che più di piace, pur senza rinunciare alla gestione dell’illuminazione da remoto, tramite smartphone oppure usando la voce – grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Ancora, in caso di lampadina fulminata, basterebbe cambiare lei e non buttare via tutto, dovendo eseguire le configurazioni del caso da capo. Questo particolarissimo gadget lo prendi a 21€ circa adesso.

Il quarto prodotto è una vera chicca. Uno smartwatch spettacolare, che è anche in grado di misurare la temperatura della pelle, oltre a essere ricco di funzionalità dedicate alla salute. TicWatch GHT misura la quantità di ossigeno nel sangue, tiene sotto controllo il battito cardiaco e anche la qualità del riposo notturno. Prendilo adesso a prezzo da mercatino: spunta il coupon in pagina e portalo a casa a 24€ circa appena.

Per finire, uno speaker audio Bluetooth bellissimo nell’estetica e funzionante senza il vincolo dei cavi, grazie alla batteria integrata ricaricabile. Dotato di illuminazione LED personalizzabile, puoi cambiare fino a 8 combinazioni di colori differenti: creare sempre l’atmosfera perfetta sarà un piacere. Un prodotto che, sembra incredibile, adesso prendi a 14€ circa appena: un affare che durerà poco.

Visto che perle tech ci sono su Amazon? Questi 5 gadget li prendi a meno di 25€, grazie agli sconti del momento e sono un più interessante dell’altro. Accaparrateli al volo però: si tratta di occasioni a tempo limitato. Spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

