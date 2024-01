Amazon lancia la funzione “Chiedi ad un amico” per lo shopping

Amazon presenta “Chiedi ad un amico”, una nuova funzionalità all’interno dell’app di shopping di Amazon che consente ai clienti di ottenere consigli in tempo reale da amici e familiari durante gli acquisti.

Grazie a questo strumento è ora possibile richiedere, visualizzare e gestire facilmente i suggerimenti e le preferenze degli amici sui prodotti.

Come Amazon ti semplifica la spesa online

Test preliminari indicano un forte interesse da parte dei clienti Amazon nel ricevere consigli su abbigliamento, scarpe, elettronica e arredamento. La funzionalità “Chiedi ad un amico” può semplificare notevolmente l’acquisto di regali di gruppo durante le festività, consentendo di raccogliere e conservare facilmente le risposte di tutti i partecipanti. Ad esempio, cercando un perfetto regalo di San Valentino, la nuova funzionalità permette di lanciare un sondaggio tra amici e familiari con un click.

Per sfruttare l’opzione “Chiedi ad un amico” di Amazon, il processo è molto intuitivo: basta selezionare il prodotto desiderato e fare clic su “Condividi”. Per attivare la funzione, la prima volta è necessario impostare la preferenza da “off” a “on“. Successivamente, si può selezionare l’app di messaggistica preferita e i destinatari.

Gli amici riceveranno un invito contenente il link diretto all’app di shopping Amazon, dove potranno esaminare il prodotto e condividere rapidamente il loro parere utilizzando emoji ed aggiungendo eventuali commenti. Una volta ricevute tutte le risposte, sarà possibile visualizzare l’opinione più popolare e scorrere per leggere i commenti all’interno dell’app. In questo modo, Amazon dà vita ad una nuova esperienza di shopping condiviso per prendere decisioni più consapevoli.