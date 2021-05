Un dispositivo anti abbandono per la sicurezza di tuo figlio: eviterà di dimenticare il tuo bambino in auto, può succedere a chiunque. Oltre che obbligatori per legge, sono soprattutto una tutela importantissima per i più piccoli. Chicco Bebé Care Easy Tech oggi è in sconto di quasi il 70% su Amazon. Facile da usare, costa appena 12,99€ e le spedizioni sono rapide e gratis.

Dispositivo sicurezza bambini in offerta super su Amazon

Un dispositivo universale, che puoi collegare a seggiolini di qualsiasi tipo, senza obbligo di scegliere particolari modelli. Questo device, che si collega allo smartphone e si gestisce tramite l’app Chicco Bebécare, è incredibilmente facile da usare e configurare.

Un concentrato di tecnologia, che ti aiuterà a prenderti cura di tuo figlio in sicurezza anche in auto, e che adesso puoi pagare pochissimo su Amazon. Per averlo subito a 12,99€, risparmiando il 70% circa, tutto quello che devi fare è accaparrartelo prima che le scorte finiscano.

