Amazon: la Colletta Alimentare diventa smart, come fare

Amazon ti permette di partecipare alla Colletta Alimentare più smart di tutti i tempi. Doni prodotti per la prima infanzia, scatolame, legumi, sughi e non solo: prodotti a lunga conservazione per aiutare il prossimo semplicemente con un click. Ecco come fare.

Amazon: la Colletta Alimentare è smart

Un'attività partita oggi, 29 novembre 2021, e che proseguirà fino al prossimo 10 dicembre. La modalità di adesione non potrebbe essere più semplice. Fai acquisti come se fosse per te, ma da una speciale vetrina. I prodotti comprati non saranno consegnati al tuo indirizzo, ma a quello di Banco Alimentare. Ecco come partecipare in pochi step:

apri la pagina ufficiale dedicata alla Colletta Alimentare 2021 su Amazon;

scegli cosa acquistare fra i prodotti proposti nella diverse categorie;

lascia il tuo solito indirizzo di spedizione e completa l'ordine.

Come già accennato, in automatico la merce sarà consegnata al magazzino di Banco Alimentare, che si occuperà successivamente della consegna della spesa ai più bisognosi. Un modo ancora più semplice di fare un gesto concreto di aiuto per il prossimo, offrendo anche solo un pacco di omogeneizzati, qualche scatoletta di tonno o dei biscotti. Ricorda: per partecipare alla Colletta Alimentare smart su Amazon c'è tempo fino al 10 dicembre 2021.