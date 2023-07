Amazon, la BOMBA: smart TV Philips 4K da 50" a prezzo SHOCK (349€)

Immergiti in un’esperienza di visione senza precedenti con la Smart TV LED 4K UHD Philips PUS8007. Questo televisore da 50″ offre immagini nitide e vivide grazie alla tecnologia LED e alla compatibilità HDR, che assicura neri profondi, contrasto vivido e angoli di visione migliorati. Il sistema Pixel Precise Ultra HD offre nitidezza, movimento e colore incredibili, rendendo ogni scena più realistica.

Questo concentrato di tecnologia è disponibile su Amazon.

La caratteristica più distintiva di questo televisore è la tecnologia Ambilight, che crea uno spettacolo di colori in continua evoluzione intorno al televisore in base a ciò che si sta guardando, dando sempre la sensazione di essere proprio lì.

La Smart TV Philips PUS8007 non è solo un piacere per gli occhi, ma anche per le orecchie. Utilizza Dolby Atmos per portare l’audio cinematografico direttamente nel tuo salotto, mentre Dolby Vision ti garantisce un’immagine perfetta come l’ha voluta il regista, senza più scene troppo buie da distinguere.

Per gli appassionati di gaming, questo sottile smart TV è dotato di un’impostazione a bassa latenza automatica e del supporto HDMI VRR e HGIG, per un gioco super reattivo e ultra fluido. La modalità di gioco Ambilight ti trasporta direttamente nell’azione.

Infine, questo TV 4K HDR UHD è dotato di Android precaricato che consente di accedere a una serie di servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon, Disney+, YouTube e al Google Play Store, oltre a offrire il controllo vocale di Alexa e dell’Assistente Google.

Perché dovresti acquistare la Smart TV Philips PUS8007?

Qualità dell’immagine: Con la tecnologia LED 4K UHD e la compatibilità HDR, questa TV offre immagini nitide e vivide che ti faranno sentire come se fossi al cinema. Esperienza immersiva: Grazie alla tecnologia Ambilight di Philips, la tua esperienza di visione sarà più coinvolgente che mai. Audio di alta qualità:Con Dolby Atmos, potrai godere di un audio cinematografico direttamente nel tuo salotto. Perfetta per il gaming: Questa TV è dotata di un’impostazione a bassa latenza automatica e del supporto HDMI VRR e HGIG, rendendola ideale per i gamers. Smart TV Android: Accedi a una serie di servizi di streaming e goditi il controllo vocale di Alexa e dell’Assistente Google.

La Smart TV Philips PUS8007 offre un'esperienza di visione senza precedenti.

