Comprare tecnologia non significa necessariamente spendere cifre esorbitanti. Sono anni ormai che, sfruttando occasioni Amazon spesso nascoste, mi tolgo sfizi di ogni genere, investendo cifre irrisorie. Ho deciso di condividere con te le più succulenti delle offerte, quelle delle quali puoi approfittare senza sensi di colpa e che trovi direttamente su Amazon al massimo a 5€: speaker, smartband, mouse e auricolari. Ce n'è per tutti i gusti, ma il prezzo è minuscolo.

Amazon, bancarella tech: i 5 gadget a meno di 5€

Oggi potrai toglierti immediatamente cinque sfizi a prezzo praticamente regalo, direttamente da Amazon e in alcuni casi con spedizioni assolutamente gratuite. Lascia che ti sbalordisca.

Il primo prodotto, quello che mi piace di più, è certamente questo interessante smartband, praticamente identico alla concorrenza. Un ampio display a colori da 0,96″ e una serie funzioni dedicate allo sport e alla salute, ma non solo: diventa anche il perfetto assistente per la gestione dal polso delle notifiche ricevute! Lo compri a 5€ tondi tondi oggi e le spedizioni sono gratis.

Il secondo prodotto del quale ti voglio raccontare è questo speaker Bluetooth dal carattere super tosto. Lo porti in giro e ascolti la tua musica preferita ovunque: collega in wireless lo smartphone oppure inserisci una memoria esterna (microSD) con tutta la musica che ami. Dotato di batteria integrata e impermeabile: è perfetto per l'estate e costa 3,95€ appena con spedizioni super economiche (solo 1,99€).

Il terzo prodotto è un sempre dedicato alla musica ed è un paio di auricolari perfetto per fare sport: dotato di connessione Bluetooth, ma anche di cavo a collegare le due cuffiette. Le blocchi intorno al collo e non rischi di perderle. Non solo musica, sono perfette anche per parlare al telefono! Sai quanto costano? 1,58€ e le spedizioni costano 1€!

La quarta chicca è invece un paio di auricolari wireless, totalmente senza cavi, ma con un ottimo design in ear: rimarranno ben saldi alle orecchie. Li sfrutti quindi per tutti i giorni, ma anche per fare attività fisica. Ascolti musica e parli al telefono: perfetti e super economici! Li prendi a 3,28€ e le spese di spedizione costano solo 2€.

Per quinto ho scelto un classicone, il mouse senza fili. Quello perfetto da usare a casa, ma anche da abbinare al PC che sfrutti in mobilità. Attacchi la chiavetta al PC, metti le batterie e sei pronto: non manca nemmeno la rotellina per lo scrolling. Quanto costa? Preparati: 4,93€ con spedizioni gratis!

Le migliori offerte Amazon, ogni giorno, in tempo reale

Queste erano solo alcune delle offerte nascoste che il nostro team si impegna a scovare ogni giorno. Spesso sono così tante, che raccontartele tutte in tempo reale, prima che le scorte stesse finiscano, diventa difficilissimo. Sai come abbiamo risolto?

Creando una bellissima community su Telegram, che conta più di 17.000 membri! Il nostro canale ufficiale viene nutrito ogni giorno con sconti e promozioni, postate in tempo reale. Diventa un risparmiatore seriale, un buongustaio delle offerte tech, iscriviti alla nostra community su Telegram, è gratis!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone