AMAZON IMPAZZISCE : Samsung TV OLED scontata di ben 1300€!

Volete trasformare il vostro salotto in un cinema? Grazie all’offerta Amazon potrete farlo! Grazie all’ultima follia dello store potrete portarvi a casa il fantastico Samsung TV OLED da 65″ con uno sconto del 43%, pagandolo la bellezza di 1.699,00€ invece di 2.999,00€: uno sconto folle!

Samsung TV OLED da 65″: uno dei migliori televisori di sempre

I televisori OLED di Samsung offrono un’esperienza visiva e audio coinvolgente, grazie a una serie di tecnologie innovative come, ad esempio, i pixel autoilluminanti della tecnologia OLED, i quali permettono di creare immagini con neri profondi, bianchi luminosi e una gamma cromatica ampia e accurata. Il Processore Neural Quantum 4K, inoltre, garantisce una luminosità impareggiabile e immagini di qualità superiore rispetto a qualsiasi altro televisore.

Grazie alla tecnologia Motion Xcelerator Turbo Pro, i televisori OLED di Samsung offrono immagini fluide e senza ritardi, anche nelle scene più intense. Anche l’orecchio vuole la sua parte, e con la tecnologia Dolby Atmos offre un audio multidimensionale che ti catapulta direttamente al centro dell’azione. L’OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) aggiunge un ulteriore livello di immersione, con un audio surround 3D che segue il movimento degli oggetti sullo schermo.

I televisori OLED di Samsung, come questo in offerta, sono caratterizzati da un design elegante e raffinato, che si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, moderno o contemporaneo che sia. Il sottile profilo e il design minimalista rendono questi televisori una vera e propria opera d’arte.

Inoltre, il TV di Samsung offre una serie di funzionalità smart avanzate, che ti consentono di accedere ai tuoi contenuti preferiti in modo semplice e intuitivo. Grazie al sistema operativo Tizen, potrai accedere a una vasta gamma di app e servizi, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri.

Fai presto ad acquistare questo Samsung TV OLED da 65″ a soli 1.699,00€ invece di 2.999,00€, risparmiando ben 1300€ sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.