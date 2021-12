Amazon: il prodotto più regalato a Natale è tech e costa niente (22€)

Moltissimi italiani, anche quest’anno, hanno puntato su Amazon per l’acquisto in tranquillità dei regali di Natale. Sulla piattaforma è comparsa la classifica di prodotti più venduti di fine anno: fra i primi 10 che abbiamo esaminato, spunta in modo insistente – in più versioni – il device tech più scelto da mettere sotto l’albero. La cosa più interessante è che la classifica è quasi dominata dai diversi modelli, tutti ancora in offerta e con spedizioni rapide e gratis: sei ancora in tempo per approfittarne.

Amazon: il prodotto più regalato per Natale 2021

Si tratta di lui, il sistema per rendere smart qualsiasi TV o monitor dotato di in un ingresso HDMI: Fire TV Stick. La versione standard è la prima in classifica, complice il prezzo: si trova a 22,99€ invece di 39,99€.

Perché lei? Semplice! Una chiavetta e un telecomando, pronti ad aprire le porta a una marea di possibilità. Contenuti video e audio in streaming (in diretta oppure on demand) direttamente dalle principali piattaforme alle quali sei abbonato: Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+ e non solo.

Possibilità di scaricare applicazioni e giochi dallo store ufficiale e anche di navigare su Internet. Ancora, il telecomando smart ti offre anche l’interazione con l’assistente vocale Alexa, semplicemente premendo un pulsante e parlando. Insomma, tantissima tecnologia per la televisione, adesso a un prezzo bassissimo.

Come anticipato, nelle prime 10 posizioni dei prodotti più scelti da mettere sotto l’albero, ci sono diversi di questi sistemi. Gli utenti hanno scelto anche:

Insomma, come vedi, gli utenti su Amazon hanno scelto i diversi modelli di sistema di intrattenimento per TV, da regalare a Natale. Ricorda: sei ancora in tempo per approfittare di queste offerte. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.