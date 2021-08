Torna puntualissimo il mercatino tech di Amazon, con le occasioni più ghiotte, tutte a mano di 3€. Si tratta di prodotti di tecnologia, che ti semplificano la vita perché utili e proposti a un prezzo imbarazzante. Pronto?

Amazon: il mercatino tech sotto i 3€

Il più utile dei prodotti è probabilmente questo bellissimo mouse compatto wireless, funzionante senza fili, ottimo per lavorare e svagarsi. Ha l'appeal da dispositivo da gaming, ma – sebbene non sia naturalmente il più potente dei mouse da gioco – è pronto ad affiancarti tutto il giorno. Ora lo porti a casa a 2,06€ con spedizioni super economiche (1,99€).

Il secondo prodotto ti servirà per scattare fotografie perfette con lo smartphone. Che si tratti di un selfie (singolo o di gruppo) o di una foto in notturna, ti basterà collegare questo telecomando in Bluetooth allo smartphone e scattare premendo un pulsante a distanza. Compatibile con Android e iOS, pensa un po': lo porti a casa a 1,50€ (spedizioni 1€).

Il terzo prodotto ti farà tornare indietro nel tempo, anche se è un oggetto super moderno. Si tratta di un lettore MP3 super compatto e con batteria integrata. Inserisci la tua microSD e ascolta musica dove vuoi, senza mettere a rischio lo smartphone, magari mentre ti alleni. Del resto, con un investimento di appena 1,53€ non avrai remore a portarlo in giro. Le spedizioni sono super economiche (1,99€).

Il quarto prodotto è sempre a tema musicale! Un bel paio di auricolari Bluetooth, con supporto da collo: perfetti anche loro per lo sport, quando non li usi puoi tenerli ben saldi al collo, appunto. Se lo collegherai allo smartphone, potrai anche sfruttarlo per parlare al telefono, grazie al microfono incorporato. Il prezzo? Appena 1,99€ con spedizioni di 1€ appena.

L'ultimo gioiellino è un caricatore universale, super rapido, con ben 4 ingressi a disposizione. Un solo dispositivo, ma la possibilità di ricaricare fino a quattro prodotti contemporaneamente. Bello e super compatto, lo prendi a 2,55€ appena con spedizioni ridicole (1€).

