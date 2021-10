Amazon, il BAZAR TECH è assurdo: tutto a meno di 1€

Voglia di toglierti uno sfizio, scegliendo un prodotto comunque molto utile? Dai uno sguardo ai prodotti del Bazar Tech che ho scovato su Amazon: costano tutti meno di 1€. Non ci credi? Dai un'occhiata!

Amazon: tutto a meno di 1€ al bazar tech

Le occasioni nascoste, su Amazon, ci sono. Basta saperle trovare per fare golosissimi affari. I prodotti che sto per mostrarti li prendi praticamente gratis, solo spedizioni.

Il primo è un mouse senza fili, super compatto e perfetto da tenere sempre in borsa e portare in giro. Arriva a casa completo di chiavetta, così da poterlo collegare a PC, tablet e non solo. Lo porti a casa a 0,59€ (spedizioni 3,99€).

Il secondo prodotto è una praticissima antenna, che porta la connettività WiFi dove non c'è. Dotato di scheda di rete integrata, il dispositivo lo colleghi direttamente tramite USB. Lo prendi a 0,99€ (spedizioni 3,29€).

Il terzo utilissimo gadget è un moltiplicatore di porte USB: lo inserisci e da una sola, passi ad avere a disposizione 4 porte, che puoi accendere e spegnere in autonomia. Il prezzo? Ridicolo: lo prendi a 0,79€ (spedizioni di 3,99€).

Il quarto prodotto è un cavo 3 in 1 comodissimo. Un solo cavo, tutte le uscite che possono servirti: micro USB, tipo C e Lightning (per iPhone). Puoi usarle in contemporanea oppure singolarmente. Realizzato in robusto nylon, questo gioiellino è super resistente. Lo porti a casa a 0,50€ (spedizioni di 3,99€).

Per finire, vera chicca. Con questo dispositivo, porti il Bluetooth dove non c'è: in auto, su una vecchia coppia di speaker audio, che però suona ancora bene. Dovunque ci sia un ingresso AUX (jack audio da 3,5 millimetri). Super semplice da configurare, puoi usarlo come un vero e proprio sistema di vivavoce. Prendilo a 0,89€ con spedizioni di 3,29€.

Visto quanti sfizi puoi toglierti al Bazar Tech di Amazon? Costano tutti meno di 1€ e sono tutti prodotti super utili, oltre che economici.