Amazon, gli IRRESISTIBILI tech: 5 gadget utilissimi a meno di 10€

Lasciati ispirare e fai shopping senza pensieri. Su Amazon ci sono gadget tech super economici che aspettano solo di essere scoperti. Scegli i tuoi preferiti fra questi 5 a meno di 10€. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.

Il cappello Bluetooth è un prodotto particolarissimo. Lo indossi e – oltre a stare ben caldo – hai anche una soluzione wireless (da abbinare allo smartphone), perfetta per ascoltare la musica che ti piace di più. Non dovrai usare auricolari o altro: basta lui ed è anche lavabile. Prendilo a 9,99€ appena.



Questo accessorio è utilissimo perché ti permetterà di acquisire video dalle tue periferiche HDMI preferite come console, videocamere, vecchi lettori e non solo. Lo colleghi al PC, ma anche al tablet o allo smartphone (adattatori in confezione), ed è subito pronto all’uso. Prendilo adesso a 6,80€, basta spuntare il coupon in pagina per approfittarne.

Il terzo gadget è perfetto per portare il Bluetooth dove non c’è. Su vecchie autoradio o sistemi HiFi, ad esempio. Basta un jack audio da 3m5 millimetri e questo gioiellino farà il resto. Si tratta di un modello speciale perché dotato di batteria integrata ricaricabile e di display. Prendilo ora a 7€ circa appena, basta spuntare il coupon in pagina.

Questo prodotto è perfetto per chi ha un sacco di videocassette in casa e desidera portarla a nuova vita, anzi: renderle eterne! Infatti, grazie a lui potrai portare in digitale i tuoi filmati senza sforzo alcuno. Basta un PC e un videoregistratore (una videocamera che legga VHS) per completare l’operazione. Completa l’ordine adesso per prendere questo utilissimo gadget a mini prezzo, bastano 6,99€.

Il quinto e ultimo prodotto è questa chiavetta USB 2 in 1. Ben 128GB di spazio di archiviazione a disposizione per i tuoi file, anche di grosse dimensioni. Grazie alla doppia uscita, puoi agevolmente collegarlo a smartphone, tablet e PC senza necessità di utilizzare alcun adattatore. Un prodotto che ti accaparri in promozione a 9,85€ appena.

Insomma, gli affari tech su Amazon di certo non mancano. Di cose utilissime a meno di 10€ ce ne sono tantissime, basta saperle scovare. Su tutti questi prodotti, se sei abbonato ai servizi Prime, godi anche di spedizioni veloci e gratuite. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.