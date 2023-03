Amazon espande gamma Fire TV Omni QLED, arriva anche Fire TV 2

A quasi dieci anni dal lancio della prima Fire TV, Amazon espande la gamma di televisori con tre nuove dimensioni della serie Fire TV Omni QLED: 43″, 50″ e 55″. In aggiunta, introduce la più conveniente gamma Fire TV 2 da 199,99 dollari, espandendo la diffusione dell’intero portfolio in più paesi.

Amazon espande la linea Fire TV Omni QLED

Il gigante dell’e-commerce rende disponibile ufficialmente le dimensioni succitate di Omni QLED, con la tecnologia Fire TV Ambient Experience integrata per sfruttare la potenza di Alexa per visualizzare informazioni utili come calendari e promemoria, note adesive e opere d’arte gratuite di qualità da galleria. Lo schermo 4K Quantum Dot Technology offre un’esperienza cinematografica coinvolgente, mentre , i microfoni a campo lontano integrati consentono ai clienti di utilizzare Alexa da qualsiasi punto della stanza.

Oltreutto, la gamma Omni QLED può anche trasformare la tua TV in una galleria d’arte domestica grazie a oltre 1.700 opere d’arte gratuite di qualità da gallery, senza abbonamenti mensili richiesti. E Alexa, naturalmente, può soddisfare alcune curiosità riguardo i dipinti. Entro fine 2023, Amazon migliorerà l’esperienza ambientale per presentare l’arte dinamica, un concetto artistico che si adatta all’ambiente attuale.

Amazon ha poi cercato di rendere l’esperienza Fire TV accessibile a un numero ancora maggiore di clienti con Fire TV 2, disponibile esclusivamente in 32” e 40” con telecomando vocale Alexa per trovare, avviare e controllare facilmente i contenuti multimediali. La risoluzione della prima iterazione si ferma all’HD, mentre la seconda arriva al Full HD. Entrambe le dimensioni includono il supporto per HDR 10, HLG e Dolby Digital Audio.

Dulcis in fundo, Fire TV supporta con orgoglio il protocollo ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) open source per supportare al meglio gli apparecchi acustici Starkey Bluetooth compatibili o processori audio per impianto uditivo cocleare

Prezzi e disponibilità

Tutti i modelli citati sono disponibili da oggi, ma non in Italia, a 449,99 dollari (43 pollici), 529,99 dollari (50 pollici) e 599,99 dollari (55 pollici). La nuova Fire TV 2 Series comprende invece i modelli da 32 e 40 pollici, rispettivamente a 199,99 e 249,99 dollari.