Amazon fuori controllo: Beats Studio 3 Wireless scontate di 180 euro

Amazon in occasione del Black Friday ha lanciato un’offerta davvero imperdibile sulle cuffie wireless più ambite di sempre. Stiamo parlando delle Beats Studio3 Wireless proposte con uno sconto di addirittura 180 euro, che portano il prezzo a soli 169 euro segnando il minimo storico.

Cuffie Beats Studio3 Wireless: caratteristiche tecniche

Le Beats Studio3 Wireless rappresentano uno dei modelli top della categoria over-ear con una dotazione davvero eccezionale, sia in termini di qualità che di funzionalità. I materiali sono di pregio, e decisamente pratico il design pieghevole. In questo modo è possibile richiudere le cuffie e, grazie alla custodia rigida inclusa, potrai trasportarle con la massima comodità e sicurezza. Il timbro, infatti, è quello che distingue ormai da anni il marchio, con bassi potenti e medi e alti cristallini. Non manca la cancellazione del rumore attiva Pure ANC a cui si aggiunge la calibrazione in tempo reale. Queste consentono un ascolto ottimale adattandosi automaticamente a qualsiasi tipo di ambiente.

Le cuffie sfruttano la connessione Bluetooth 5.0 e sono dotate del chip Apple W1. Naturalmente questo consente un’integrazione perfetta con l’intero ecosistema di Cupertino, dai dispositivi mobili ai Mac passando per Apple TV. Tuttavia, le cuffie sono pienamente compatibili con qualsiasi dispositivo utilizzi il protocollo Bluetooth, inclusi i device Android. I comandi sui padiglioni consentono di gestire chiamate, tracce, volume e perfino gli assistenti vocali che includono Google Assistant, Alexa e Bixby oltre che Siri ovviamente. Ottima la durata della batteria che consente ben 22 ore di ascolto con ANC attiva, che diventano addirittura 40 ore disattivando la cancellazione del rumore. Non manca la ricarica rapida che in soli 10 minuti garantisce ben 3 ore di ascolto. Insomma, un headset di grandissimo livello proposto ad un prezzo mai visto prima. Uno dei prodotti che segnerà questo Black Friday 2021 di Amazon.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 52% sul prezzo di listino, le Beats Studio3 Wireless possono essere acquistate su Amazon a soli 169 euro per un risparmio di ben il 180,95 euro.