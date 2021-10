Amazon, FOLLIA WEEKEND: 10 gadget tech a meno di 10€

Il weekend può essere il momento perfetto per fare dei veri e propri affari da Amazon. Dai un'occhiata ai 10 prodotti tech che ho scovato: costano tutti meno di 10€. C'è di tutto: persino auricolari, smartwatch e smartband.

Amazon: promo weekend, tecnologia a meno di 10€

Una carrellata di occasioni, tutte imperdibili e tutte a meno di 10€ con spedizioni assolutamente gratis. Scegli il tuo gadget tech preferito e ricorda: spedizioni assolutamente gratis.

1) Smartwatch a 6€

Il primo è uno smartwatch, in casa squadrata e con tutto quello che serve per il quotidiano: notifiche, feature da activity tracker e salute. Ampio display, tanti colori a disposizione: scegli quello che più ti piace, mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “TQDXV86V”. Lo porti a casa a 6€ circa appena.

2) Smartband a 7€

Se preferisci un prodotto più leggero e sottile, puoi optare per uno smartband. Un dispositivo in grado di offrirti tutto quello che ti serve per sport, attività quotidiane e salute. Portalo a casa a 7€ circa: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “XDZIT778”.

3) Auricolari wireless a 7€

Un paio di auricolari true wireless con design in ear, super stabile all'orecchio, quindi. Sfrutti il Bluetooth 5.0 per collegarlo a smartphone e altri device e sei pronto: ascolti musica, parli al telefono e gestisci tutto con i controlli touch. Mettili nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “YJITIEMX” per averlo a 7€ circa.

4) Videocamera multiuso a 7€

Il quarto prodotto è una super videocamera, che puoi usare come preferisci: per la sicurezza di casa o per riprendere le tue prodezze in giro? Anche entrambe le cose, grazie alla batteria integrata. In dotazione, anche i supporti per sistemarla al meglio. Mettila nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “S3Q42QZ4”.

5) Cavo 3 in 1 ultra robusto a 3€

Un cavo 3 in 1, che ti permette di avere sempre a disposizione tutte le uscite che ti servono: USB C, Lightning e microUSB. Puoi usarle singolarmente oppure contemporaneamente. Super robusto, è realizzato in corda di nylon e resiste alla trazione senza problemi. Mettilo nel carrello e applica il codice “5P3XC2J9” per averlo a 3€ circa.

6) Cavo 3 in 1 a scomparsa a 4€

Preferisci un prodotto ancora più compatto, che sia comunque dotato di tutte le uscire (microUSB, tipo C e Lightning), ma si possa arrotolare: perfetto da tenere nello zaino e usarlo all'occorrenza. Lo prendi a 4€ circa appena: mettilo nel carrello e applica il codice “PJKMKDP8” prima di completare l'ordine.

7) Sistema di ricarica wireless a 4€

Sempre a tema ricarica, ecco un ottimo sistema wireless perfetto per smartphone, smartwatch e altri wearable. Bellissima esteticamente, questa piastra per la carica senza fili la porti a casa a 4€ circa appena: mettila nel carrello e – prima di completare l'ordine – inserisci il codice “SNP5B7CD”.

8) Anello smart NFC a 4€

Si, anche gli anelli possono essere smart, ma lo sanno ancora in pochi. Un prodotto così può rivelarsi utilissimo, oltre che di sicuro effetto. Al suo interno, un chip NFC, che configuri direttamente con lo smartphone per compiere determinate azioni: inviare un biglietto da visita, condividere informazioni, un sito Web oppure compiere specifiche azioni (anche per gestire la casa smart). Prendilo a 4€ circa appena: metti il prodotto nel carrello e applica il codice “EJ6EXWVZ” prima di completare l'ordine.

9) Supporto per il PC a scomparsa a 7€

Un comodissimo supporto per PC portatili dai 10″ ai 16″. Dotato di design pieghevole, quando non serve è super compatto. I un paio di secondi lo monti e appoggi sopra il tuo portatile: la l'altezza diventa perfetta per la posizione degli occhi. Prendilo a 7€ circa appena: mettilo nel carrello e usa il codice “HEODFZQG” prima di completare il pagamento.

10) Luce da notte Xiaomi con sensore a 6€

Una bellissima luce da notte di Xiaomi, dotata di doppio sistema di controllo. C'è un sensore crepuscolare (e di movimento) che rileva i cambiamenti e accende la luce oppure puoi farlo tu stesso con un tocco. Consumo energetico bassissimo e prezzo eccezionale: solo 6€ circa. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – inserisci il codice “5EJDPRUN”.

Insomma, la follia del weekend di Amazon è super ghiotta: ben 10 prodotti tech a meno di 10€. Sei ancora a caccia di occasioni? Controlla il canale Telegram ufficiale di Telefonino.net: ogni giorno, un sacco di affari.