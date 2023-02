Amazon, FOLLIA del weekend: smart TV Samsung UHD 4K 50" a -344€

Preparati a un’emozione visiva unica con la bellissima smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 50″, quest’oggi protagonista di una stupefacente offerta di Amazon che ti dà la possibilità di acquistarla a un prezzo davvero molto conveniente. Sembra follia o il classico errore di prezzo ma è tutto vero: ti bastano appena 455€ per vivere l’emozione del cinema direttamente dal divano di casa; inoltre, lo sconto del 43% ti permette anche di risparmiare ben 344€ sul normale prezzo di vendita.

La smart TV del colosso sudcoreano ha tante caratteristiche che la rendono unica nel suo genere, a partire dallo spettacolare design dal forte sapore premium che cattura l’occhio grazie alle sue cornice praticamente invisibili.

Prezzo shock su Amazon per la bellissima smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 50″

Perfettamente compatibile con Google Assistant e anche Amazon Alexa per gestire l’intero palinsesto direttamente con la tua voce, la smart TV a marchio Samsung è apprezzata da milioni di utenti in tutto il mondo per via del suo incredibile pannello Crystal Ultra HD 4K da 50″.

Stiamo parlando di un display che conta sulla tecnologia Dynamic Crystal Color per colori e immagini cristalline con un miliardo di sfumature per un’esperienza visiva eccezionale, mentre c’è anche spazio per il gaming di alto livello con la funzione Motion Xcelerator. Non finisce qui: con l’Object Tracking Sound vieni avvolto da un suono potente e dinamico con un effetto 3D stupefacente.

Con un risparmio immediato di ben 344€ complice uno sconto impossibile del 43%, questa offerta di Amazon è la migliore che ti possa capitare sottomano per acquistare una smart TV moderna e con un design mozzafiato. Se l’acquisti adesso, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.