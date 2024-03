Amazon Fire TV Stick 4K Max in sconto: trasforma la VECCHIA TV in un PC

Se la cosa più interessante rimasta sulla tua vecchia TV è la qualità d’immagine, dagli nuova linfa e trasformala praticamente in un PC, grazie a Fire TV Stick 4K Max. Ora in gran sconto su Amazon, hai la possibilità di portarla a casa a 49,99€ appena invece di 79,99€: completa al volo il tuo ordine per approfittarne e riceverla in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo ottimo dispositivo è dotato di un processore quad-core 1,8 GHz che garantisce una riproduzione fluida dei tuoi film, programmi TV e giochi preferiti. Grazie alla sua compatibilità con il formato 4K Ultra HD, puoi goderti immagini nitide e dettagliate con colori vivaci e contrasti intensi direttamente sul tuo schermo televisivo.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo dispositivo è il supporto per Wi-Fi 6E, che offre una connessione di rete veloce e affidabile. Ciò significa che puoi goderti lo streaming senza interruzioni, anche quando stai guardando contenuti ad alta risoluzione. Inoltre, il Fire TV Stick 4K Max dispone di un sistema operativo intuitivo che rende la navigazione tra le app e i contenuti estremamente facile e conveniente.

Inoltre supporta anche la modalità ambiente, che trasforma la tua TV in un vero e proprio centro di intrattenimento. Grazie a questa modalità, puoi visualizzare foto personali, scorrere notizie e informazioni utili, controllare il meteo e persino controllare i dispositivi smart home compatibili, il tutto direttamente dallo schermo della tua TV.

Ancora, ti offre accesso a una vasta gamma di app di streaming, come Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube e molte altre. Puoi anche accedere ad Alexa, l’assistente vocale di Amazon, semplicemente premendo il pulsante sul telecomando vocale incluso. Con Alexa, puoi controllare la riproduzione dei contenuti, cercare informazioni, controllare i dispositivi smart home e molto altro ancora, il tutto con il potere della tua voce.

Fire TV Stick 4K Max è facile da installare e da utilizzare. Basta collegarlo alla porta HDMI della tua TV, connetterlo alla rete Wi-Fi e sei pronto per iniziare a goderti i tuoi contenuti preferiti. Il dispositivo viene fornito completo di telecomando vocale Alexa, che ti consente di controllare facilmente la tua esperienza di streaming senza dover cercare il telecomando tradizionale.

Insomma, un concentrato di tecnologia, piccolo nelle dimensioni, ma potente nelle prestazioni.