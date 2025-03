Amazon Fire TV QLED 55" 4K in MEGA SCONTO: -51% con l'offerta di Primavera in anticipo

Amazon gioca d’anticipo con le offerte di Primavera della prossima settimana e offre un fantastico 51% di sconto sulla Fire TV QLED 4K da 55 pollici: puoi portartela a casa a soli 389 euro invece di 799,99, con spedizione Prime e consegna immediata. Una fantastica opportunità per vivere la TV come mai prima d’ora.

Amazon Fire TV 55″ 4K: a questo prezzo è uno spettacolo

Con questa Fire TV avrai un’esperienza immersiva con qualsiasi contenuto grazie alla tecnologia Quantum Dot 4K (QLED) e il supporto avanzato a Dolby Vision IQ e HDR10+ adattativo che rende ogni scena più profonda e realistica. Il local dimming in 64 zone assicura contrasti perfetti, con neri più intensi e bianchi più luminosi.

La luminosità adattiva regola automaticamente l’intensità dello schermo in base all’illuminazione della stanza: e quando non la usi può trasformarsi in un quadro interattivo, mostrando opere d’arte, le tue foto o i widget intelligenti di Alexa.

Alexa, appunto: i microfoni integrati ti daranno modo di controllare la TV con la voce, accendere e spegnere lo schermo, cercare contenuti e persino gestire i dispositivi smart di casa.

Naturalmente potrai scaricare le app di intrattenimento più famose come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, NOW e molte altre ancora. Una TV destinata a diventare il centro perfetto dell’intrattenimento nel tuo salotto e a questo prezzo sarebbe folle rinunciare: acquistala a 389 euro invece di 799,99.