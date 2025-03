Amazon Fire TV 4K 50" a soli 299,99 euro: 50% di SCONTO per la Festa di Primavera

Per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon puoi farti un fantastico regalo: la Amazon Fire TV Serie 4 da 50 pollici con risoluzione 4K è disponibile con il 50% di sconto a soli 299,99 euro invece di 599,99. Un’occasione unica per portarti a casa una TV di ultima generazione con funzionalità smart che non escludono praticamente niente.

Amazon Fire TV Serie 4 50″ 4K: le caratteristiche della TV

Con la Amazon Fire TV Serie 4 potrai trasformare il tuo salotto in una piccola sala cinematografica, grazie al supporto per HDR 10, HLG e Dolby Digital Plus che dona ad ogni scena dettagli straordinari e colori brillanti.

All’interno della confezione troverai il telecomando vocale con Alexa integrata con cui controllare la TV senza muovere un dito: ti basterà dire cosa vuoi guardare e sarà Alexa a trovarlo per te. Avrai accesso comunque a migliaia di film e serie TV da Netflix, Prime Video, Disney+ e molto altro e puoi anche guardare la TV in diretta senza cavo, ascoltare musica e persino controllare la tua Casa Intelligente se hai dei dispositivi compatibili.

I 3 ingressi HDMI permettono di collegare facilmente console da gioco, decoder, lettori multimediali e soundbar vista la presenza della porta HDMI eARC per avere un audio ancora più potente e coinvolgente. Un televisore che insomma unisce qualità d’immagine, funzionalità avanzate e il meglio dell’intrattenimento: acquistala a soli 299,99 euro invece di 599,99.