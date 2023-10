Amazon Fire Stick con Alexa sfiora il MINIMO STORICO!

Su Amazon è disponibile un nuovissimo sconto che vede crollare la Fire Stick con Alexa integrata a soli 24,99€, con uno sconto del -44%. Scopriamo insieme i dettagli!

Amazon Fire Stick con Alexa integrata trasforma qualsiasi schermo in una Smart TV

Ciò che rende questo Fire Stick così speciale è la sua capacità di semplificare l’esperienza di streaming. Grazie al telecomando vocale Alexa, puoi cercare e avviare contenuti da diverse app utilizzando comandi vocali, evitando la tediosa digitazione. Inoltre, i nuovi pulsanti preimpostati consentono di accedere rapidamente alle tue app preferite, senza dover navigare tra molteplici schermi.

Inoltre, il telecomando può essere utilizzato per gestire l’accensione/spegnimento e il volume dei dispositivi compatibili, come la TV e la soundbar, eliminando la necessità di avere numerosi telecomandi sparsi per il salotto. L’esperienza audio è potenziata grazie al supporto per il formato Dolby Atmos, che offre un audio avvolgente e coinvolgente per arricchire la tua esperienza di visione.

Il Fire Stick offre accesso a migliaia di canali e tutte le app migliori come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e molte altre. Inoltre, gli abbonati ad Amazon Prime godono di accesso illimitato a un vasto catalogo di film ed episodi di serie TV.

Se sei un appassionato di programmi TV in diretta ed eventi sportivi, il Fire Stick ti consente di guardare in diretta con abbonamenti a servizi come DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity, offrendoti una varietà di contenuti per soddisfare le tue preferenze di intrattenimento. In sintesi, l’Amazon Fire Stick è un dispositivo di streaming potente e versatile che migliorerà notevolmente la tua esperienza di intrattenimento in casa.

Non perdere l’opportunità di acquistare l’Amazon Fire Stick a soli 24,99€, risparmiando il 44%! Ma affrettati, questa incredibile offerta è valida solo per pochi giorni. Clicca il banner qui sopra per migliorare la tua esperienza di streaming a un prezzo incredibilmente conveniente su Amazon!

