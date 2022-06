Amazon: ora puoi provare virtualmente delle scarpe prima di acquistarle

Amazon ha fatto un passo avanti anche nel campo della moda unito alla tecnologia. Infatti, grazie al lancio di Virtual Try-On for Shoes, i clienti potranno sperimentare come apparirà un paio di scarpe sui loro piedi prima di acquistarle.

Non si tratta di una spedizione preventiva, ma di una nuova tecnologia che sfrutta la realtà aumentata. Attualmente solo coloro che utilizzano l’app di Amazon per lo shopping su iOS potranno utilizzare questa tecnologia speciale.

In pratica, un cliente che vuole acquistare un paio di scarpe, tra migliaia di modelli, con Virtual Try-On for Shoes, dopo aver selezionato il prodotto, potrà attivare, nella pagina dei dettagli, la voce “Prova virtuale“.

Puntando la fotocamera del proprio dispositivo mobile verso i suoi piedi, vedrà effettivamente come gli sta indosso quel modello specifico. Potrà spostare l’angolazione di ripresa, in questo modo avrà chiaro ogni dettaglio.

Tra l’altro, uno degli aspetti interessanti di questa nuova funzionalità di Amazon, è che il cliente può anche scattare delle foto e pubblicarle sui social o inviarle agli amici per chiedere dei pareri estetici su quel paio di scarpe e di come gli sta indosso.

Amazon Virtual Try-On for Shoes: la realtà aumentata arriva anche nello shopping online

Di fatto, la realtà aumentata sta entrando in modo prepotente all’interno di molti settori. La sua utilità si sta rivelando fondamentale anche nel campo dello shopping online. Con Amazon si può acquistare davvero di tutto, ma quando si tratta di articoli particolari, come un paio di scarpe, l’estetica la fa da padrona.

Perciò risulta fondamentale avere la possibilità di capire come si presentano ai piedi i modelli di scarpe che ci piacciono. Questo risulta ancora più vero quando dobbiamo spendere una cifra non indifferente per acquistarle. Ecco perché Virtual Try-On for Shoes è un valido aiuto.

Con questa funzionalità, che utilizza la realtà aumentata, potremo vedere come modelli di scarpe tipo New Balance, Adidas, Reebok, Puma, Superga, Lacoste, Asics e Saucony, stanno ai nostri piedi. Ciò garantirà un acquisto più consapevole a livello estetico. Ecco cosa ha affermato Muge Erdirik Dogan, presidente di Amazon Moda:

L’obiettivo di Amazon Fashion è creare esperienze innovative che rendano lo shopping di moda online più facile e piacevole per i clienti. Siamo entusiasti di presentare Virtual Try-On for Shoes, in modo che i clienti possano provare migliaia di modelli di marchi che conoscono e amano a loro piacimento, ovunque si trovino. Non vediamo l’ora di ascoltare e imparare dal feedback dei clienti mentre continuiamo a migliorare l’esperienza ed espanderci a più marchi e stili.

Anche Melissa Vale, vicepresidente senior di New Balance, si è detta entusiasta di questo traguardo raggiunto dal colosso dello shopping online. La società, famosa nel settore dell’abbigliamento e delle calzature, condivide l’attenzione a ogni dettaglio di Amazon per migliorare l’esperienza di acquisto del cliente:

L’innovazione e l’elevazione delle esperienze dei consumatori – ha spiegato Vale – sono al centro di New Balance. Siamo entusiasti di presentare la nostra selezione di calzature per Amazon con prova virtuale delle scarpe alla moda mentre continuiamo a cercare modi interessanti per coinvolgere la nostra base di clienti condivisa.

