Amazon fa REGALI: 5 gadget che mai penseresti di pagare così (da 15€ a 35€)

Approfitta del coupon e fai affari sensazionali su Amazon. Dai un’occhiata a questi 5 prodotti, tutti in sconto del 50%. Esclusivi prodotti tech a partire da meno di 15€ e con spedizioni veloci e gratuite, se sei abbinanti ai servizi Prime. Scegli quello che più ti piace e prendi tutto a mini prezzo, sii veloce però: si tratta di occasioni a tempo limitato.

Attenzione: per spuntare il miglior prezzo possibile. ricordati di attivare le offerte in pagine. Solo così potrai dimezzare il costo finale.

La stampante termica smart è utile in un sacco di contesti, oltre a essere super divertente da utilizzare. La cosa più bella è che non usa alcun inchiostro! Semplicemente, inserisci il rotolo di carta, la abbini in Bluetooth allo smartphone e puoi stampare in bianco e nero tutto quello che desideri. La completa e pratica applicazione ti guiderà durante l’uso. Dotata di batteria integrata ricaricabile, puoi usarla praticamente ovunque desideri, senza il vincolo dei cavi. Il kit in sconto, arriva a casa con ben 10 rotoli di carta (dei quali 5 di tipo adesivo!). Imperdibile a questo prezzo! Prendila a 14,99€ appena.

Questo smartwatch ha proprio tutto quello che potresti desiderare da un assistente digitale. Un ampio schermo da 1,83″ per leggere comodamente le notifiche: personalizzalo come desideri scegliendo fra tantissimi quadranti diversi. Ancora, ci sono microfoni e speaker audio: puoi ricevere telefonare ed effettuarne, direttamente dal polso! Per continuare, è un valido alleato per salute: controlla il battito cardiaco, la pressione sanguigna, la quantità di ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e non solo. Per finire, è un ottimo personal trainer: allenati e non preoccuparti del resto, penserà lui a tenere traccia dei dati. Un prodotto spettacolare, adesso a un prezzo irresistibile. Prendilo a 19,99€ appena.

Prenditi cura del corpo e goditi un momento di relax. Questo massaggiatore a sfere, con possibilità di emettere calore, è magnifico. Collo, schiena, gambe e non solo: è super versatile. Puoi posizionarlo dove desideri avere un po’ di sollievo, e poi scegliere la tipologia di massaggio che desideri ricevere. Una coccola, che ti permetterà anche di alleviare dolori e fastidi. Prendilo a 29,99€ soltanto.

Questo compressore portatile ha dimensioni compatte e potenza che non ci sia aspetta. Perfetto per auto, moto, biciclette e altri veicoli, funziona tramite batteria integrata ricaricabile. Puoi utilizzarlo ovunque senza il vincolo dei cavi. Usalo anche per altri oggetti come palloni o articoli per il mare. Sfrutta la torcia integrata per ottenere luce in caso di emergenza e utilizza la sua porta USB per ricaricare lo smartphone, proprio come se fosse un powerbank! Un prodotto 3 in 1 spettacolare. Accaparratela a 34,99€ appena.

Dai un tocco meraviglioso al giardino o al balcone con queste lampadine smart multicolore, tutte collegate da un filo. Ben 15 lampadine che si allungano su 14 metri, creando una catena luminosa meravigliosa. Abbina il prodotto in Bluetooth allo smartphone e gestiscilo direttamente con lo smartphone, creando sempre l’atmosfera perfetta. Resistono perfettamente al contatto con l’acqua e alle intemperie. Prendilo a 34,99€ appena.

Visto che eccellenti a affari a portata di coupon ci sono su Amazon? Risparmia un sacco e porta adesso a casa i tuoi prodotti preferiti. Sii veloce però perché si tratta di occasioni a tempo limitato. Su tutti, godi di spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.