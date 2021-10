Amazon, errore o OFFERTONA: 9€ per questo smartphone

Una chicca nascosta o un'offertona? Su Amazon c'è uno smartphone, perfetto come secondo device, che porti a casa a 9€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis.

Amazon, la bomba: smartphone a 9€

Non aspettarti un top di gamma, certo, ma si tratta di quei device che compri quasi per curiosità. Un dispositivo base di gamma, con pannello da 6,2″, processore quad core, 8GB di RAM e 1GB di storage interno. Il sistema operativo è Android. Una fotocamera sul frontale e una sul posteriore, entrambe da 2MP.

Il perfetto muletto, per appoggiare la scheda in situazioni in cui è meglio non avere con te il tuo dispositivo principale. Di certo non è un top di gamma, ma a questo prezzo lo porti a casa praticamente gratis o quasi.

Non è chiaro se sia un errore o un prezzaccio per svuotare il magazzino: completa rapidamente l'ordine da Amazon per portare a casa questo smartphone a 9€ circa appena. Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratis.