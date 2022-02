Amazon: errore o OCCASIONE? Smartwatch a 6€, follia totale

Tempo di cogliere al volo una super occasione su Amazon. Per un possibile errore di prezzo, puoi portare a casa uno smartwatch perfetto per il quotidiano a 6€ circa appena. Per approfittarne prima che il prezzo cambi, basta completare l'ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Smartwatch a 6€ su Amazon: quasi gratis

Un wearable perfetto da avere come assistente per il quotidiano. Dal display in cassa circolare, puoi tenere sotto le notifiche in arrivo sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Un valido alleato anche per la salute, a partire dal controllo del battito cardiaco e della qualità del riposo notturno.

Sfruttalo anche per lo sport, a disposizione hai le classiche feature da activity tracker e anche una serie di modalità sportive fra le quali scegliere la tua preferita. Inoltre, la presenza della certificazione IP67 ti consentirà di non avere alcun timore del contatto accidentale con l'acqua.

Insomma, uno smartwatch certamente non top di gamma, ma assolutamente completo. A questo prezzo è praticamente un regalo. Un'occasione che puoi cogliere al volo direttamente su Amazon: se ancora disponibile, completa l'ordine al volo e prendilo a 6€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma a questo prezzo è altamente probabile che durerà pochissimo.