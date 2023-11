Amazon Eero 6, che prezzo! Oggi in offerta a meno di 80€

Il sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato, è disponibile su Amazon a soli 79,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo precedente di 119,99€.

Questo sistema offre una copertura Wi-Fi 6 per tutta la casa, con eero 6 che può coprire fino a 140 m² e supportare velocità Wi-Fi fino a 900 Mbps. Grazie alla tecnologia mesh Wi-Fi, dimentica i punti con segnale debole e il buffering, godendoti lo streaming di video in 4K, giochi e videochiamate in tutta la casa.

Con il supporto del Wi-Fi 6, questo sistema offre una connessione più veloce per oltre 75 dispositivi connessi contemporaneamente. La configurazione è rapida grazie all‘app eero, che ti guida attraverso il processo e ti consente di gestire la tua rete da qualsiasi luogo.

Inoltre, eero 6 funge anche da hub per Casa Intelligente Zigbee, semplificando la connessione e il controllo di dispositivi compatibili sulla tua rete con Alexa. Gli aggiornamenti automatici assicurano che la tua rete sia sempre al sicuro, e la compatibilità trasversale dell’hardware ti consente di espandere facilmente il sistema aggiungendo prodotti eero man mano che le tue esigenze cambiano. Approfitta di questa offerta per migliorare la connettività Wi-Fi nella tua casa ad un prezzo decisamente competitivo.

