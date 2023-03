Amazon Echo Show 8: mai venduto a un prezzo così basso su Amazon

Amazon Echo Show 8, famoso Smart display dotato dell’assistente virtuale Alexa, è oggetto di una fantastica offerta. Si tratta di un dispositivo completo ed immediato, che offre numerose funzioni per l’utente. Grazie alla promozione di Amazon potreste averlo subito a casa a soli 53,99 euro invece di 116,99 euro con uno sconto pazzesco pari al 54%. È giusto avvisarvi che si tratta di dispositivi ricondizionati, ma certificati da Amazon e con tutte le sicurezze che solo il colosso dell’e-commerce sa regalare.

Amazon Echo Show 8 ricondizionato: prezzo bomba

Questa versione presenta un display luminoso e in alta definizione da 8 pollici che, in aggiunta agli altoparlanti stereo di buona qualità, consente di gestire tutti gli impegni quotidiani, ascoltare le notizie del giorno o la propria musica preferita, guardare un film o la propria serie tv preferita e tanto altro ancora.

Potrete effettuare anche videochiamate verso l’App Alexa o un altro dispositivo Echo dotato di schermo senza usare le mani. Usate la funzione Annunci per inviare messaggi vocali in tutte le stanze in cui è presente un dispositivo Echo compatibile, oppure chiamate con Drop In da una stanza all’altra, proprio come se usaste un interfono. Potrete anche controllare a distanza i dispositivi compatibili chiedendo, ad esempio, all’assistente vocale di mostrare immagini dalle telecamere di sorveglianza, accendere le luci in casa, regolare il termostato e molto altro. Quando avrete bisogno di più privacy vi basterà disattivare i microfoni di Echo Show 8 premendo sul pulsante dedicato e nascondere la fotocamera grazie alla copertura integrata.

Non perdete l’occasione di avere il nuovo Amazon Echo Show 8 con un risparmio di oltre 60 euro e spedizione gratuita direttamente a casa: acquistatelo subito prima che finiscano i modelli disponibili. Vi ricordiamo che si tratta di dispositivi ricondizionati e funzionanti come nuovi.

