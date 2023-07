Amazon Echo Show 5: un'occasione da non perdere (-45%)

L’eccezionale Amazon Echo Show 5 è attualmente disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 45%, offrendo a tutti la possibilità di portare la comodità e l’efficienza dell’assistente vocale Alexa direttamente sul proprio comodino. Questo dispositivo compatto offre un’ampia gamma di funzionalità intelligenti che possono semplificare la tua vita quotidiana. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 59,99 euro.

Amazon Echo Show 5: questa offerta non durerà per sempre

Una delle caratteristiche principali è la possibilità di impostare sveglie e timer con la tua voce, permettendoti di iniziare la giornata con il piede giusto. Inoltre, puoi rilassarti con una playlist tranquilla e controllare facilmente il calendario o il meteo, tutto tramite comandi vocali.

Nonostante le sue dimensioni compatte, l’Amazon Echo Show 5 offre prestazioni audio di alta qualità. Ora puoi goderti la tua musica e i tuoi podcast preferiti con bassi ancora più profondi e voci più nitide grazie al suo schermo da 5,5 pollici, che ti permette di guardare serie TV, leggere titoli di canzoni e molto altro ancora.

Il dispositivo si rivela inoltre un’ottima soluzione per la gestione della casa intelligente. Puoi controllare facilmente dispositivi come lampadine e termostati, anche quando non sei a casa, offrendoti un livello di comodità senza precedenti.

La videocamera integrata aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e praticità. Puoi monitorare la tua famiglia, i tuoi animali domestici e altro ancora, effettuare chiamate Drop In quando non sei a casa o persino controllare la porta d’ingresso tramite videocitofoni compatibili. Questa caratteristica rende l’Amazon Echo Show 5 una scelta ideale per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo per la sicurezza domestica.

Un’altra caratteristica che rende l’Amazon Echo Show 5 davvero personale è la possibilità di utilizzare le tue foto come sfondo. Quando il dispositivo non è in uso, Amazon Photos farà scorrere sullo schermo le tue foto, e i membri Prime possono archiviare illimitate foto nel Cloud.

Grazie alla telecamera da 2 MP dell’Amazon Echo Show 5, puoi mantenere sempre i contatti con le videochiamate. Chiamare amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l’App Alexa è un gioco da ragazzi, così come fare annunci verso gli altri dispositivi compatibili in casa.

Infine, la protezione e il controllo della privacy sono stati tenuti in alta considerazione nella progettazione dell’Amazon Echo Show 5. È dotato di un apposito pulsante per disattivare i microfoni e un copri-telecamera integrato, permettendoti di avere il controllo totale sulla tua privacy.

In sintesi, l’Amazon Echo Show 5 è un dispositivo eccezionale che ti permette di sfruttare al massimo le potenzialità di Alexa, aggiungendo comfort, praticità e sicurezza alla tua vita quotidiana. Approfitta dell’offerta del 45% di sconto su Amazon e porta a casa questo gioiello tecnologico al prezzo ridicolo di soli 59,99 euro, prima che l’offerta sia terminata.

