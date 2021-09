Amazon Echo Show 15 ufficiale: Alexa sta in un quadro adesso

Amazon Echo Show 15 è ufficiale. Un capolavoro di stile e design, uno smart display da 15,6" con Alexa integrata. Eccolo in dettaglio

Amazon Echo Show 15 ufficiale: non potrebbe essere più avanzato

La tua idea di smart display, ora su un livello superiore. Un quadro, meraviglioso, che in realtà è un ottimo pannello da 15,6" (con risoluzione FHD) pronto ad assistere te e tutta la famiglia nel quotidiano. Decidi come orientarlo e appendilo al muro: non potrai più farne a meno.

Sul suo schermo, hai tutti i widget che ti servono a disposizione. Non solo i tuoi, ma anche quelli di tutti gli abitanti della casa. Già, perché la videocamera da 5MP di questo dispositivo è in grado di riconoscere in automatico chi c'è davanti allo schermo e personalizzare – di conseguenza – la scherma principale e i widget stessi. Tutto questo è reso possibile dalla tecnologia “Visual ID“, che memorizza i volti dei membri della famiglia, nel pieno rispetto della privacy. Basta guardare il display e il dispositivo farà il resto.

Naturalmente, con uno schermo così ampio, questo dispositivo si presta alla perfezione anche per permetterti di guardare i tuoi contenuti on demand preferiti su Prime Video, ma anche su Netflix.

Un'altra delle chicche del nuovo Echo Show 15 è la possibilità di registrare dei suoni specifici e inviarti una notifica non appena il microfono li rileva: sei direttamente tu a scegliere quali suoni dovrà memorizzare il tuo device.

Si tratta solo di alcune delle novità di questo prodotto, che si affiancano a tutte le attività che già si possono svolgere con gli smart display Amazon. Quindi: pieno utilizzo delle Skill, gestione della casa smart e – naturalmente – chiamate e videochiamate.

A supportare tutta l'attività di questo gioiellino, il nuovo e potente processore Amazon AZ2 Neural Edge. Un SoC pensato per permetterti di sfruttare a pieno i nuovi dispositivi, contando su un chip super reattivo.

Il nuovo smart display di Amazon – che sembra un quadro, ma è molto di più – sarà in vendita entro fine anno al prezzo di 249,99€ ed è possibile prenotarsi direttamente sulla pagina ufficiale.