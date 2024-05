Amazon Echo Pop in offerta: il più giocoso degli speaker con Alexa

Il nuovo Amazon Echo Pop è uno smart speaker compatto e versatile, progettato per portare Alexa nelle stanze più piccole della casa. Con un prezzo accessibile, oggi in offerta su Amazon ad appena 45,99€, si fa subito notare con il suo carismatico nuovo design semi-sferico. E’ disponibile in quattro colori: nero, bianco, lavanda e teal, e può essere ulteriormente personalizzato con cover colorate.

Il design del Echo Pop è fresco e divertente, con un ingombro minimo che lo rende ideale per praticamente ogni stanza. Misura solo 91 x 99 x 83 mm e pesa meno di 200 grammi. Il setup è semplice e veloce: basta collegarlo alla presa e seguire le istruzioni nell’app Amazon Alexa.

Dotato del processore AZ2 Neural Edge, il Echo Pop risponde rapidamente ai comandi vocali, anche se manca di alcune funzionalità avanzate come il rilevamento del movimento e il sensore di temperatura presenti nei modelli più costosi. Nonostante ciò, offre un buon suono per le dimensioni, con un altoparlante frontale da 1,95 pollici che fornisce un audio chiaro e piacevole.

L’Echo Pop può controllare altri dispositivi smart home, impostare timer, rispondere a domande e molto altro, proprio come gli altri dispositivi Echo basati su Alexa. Inoltre, funge da estensione per la rete mesh Wi-Fi Eero di Amazon, migliorando la copertura del Wi-Fi di casa. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquistalo subito per risparmiare! ​