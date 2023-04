Amazon Echo Dot: per la casa del futuro, oggi a metà prezzo

Se stai cercando di creare una casa intelligente, il bundle Amazon Echo Dot di quinta generazione e Lampadina Smart Ledvance in sconto del 50% su Amazon potrebbe essere ciò che stai cercando. Approfitta subito di questa promozione e acquista l’assistente vocale più famoso al mondo, ad un prezzo stracciato di soli 39,99 euro.

Amazon Echo Dot: un’affare da prendere al volo

Amazon Echo Dot di quinta generazione ha un audio migliorato rispetto alle precedenti versioni, con voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Puoi ascoltare la tua musica e i tuoi contenuti preferiti tramite Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali o tramite Bluetooth in tutta la casa. Inoltre, Alexa, l’assistente vocale integrato, è sempre pronta ad aiutarti, puoi chiederle le previsioni del tempo, impostare dei timer con la voce, ricevere risposte alle tue domande e ascoltare barzellette divertenti. Puoi anche toccare il tuo Echo Dot per posporre la sveglia se hai bisogno di qualche minuto in più al mattino.

Inoltre, Amazon Echo Dot ti consente di controllare i dispositivi per la casa intelligente compatibili con la tua voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati. Grazie alla creazione di nuove routine, il ventilatore intelligente si può attivare quando la temperatura va sopra il livello desiderato. Puoi associare i tuoi dispositivi per sfruttare al massimo le funzionalità di Echo, riempiendo la casa di musica posizionando i tuoi dispositivi Echo compatibili in diverse stanze e creando un sistema home theater con Fire TV.

Inoltre, Amazon Echo Dot è stato progettato per tutelare la tua privacy, con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni. Il dispositivo è anche progettato con la sostenibilità in mente, con il 99% dell’imballaggio del dispositivo proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, il 95% del tessuto proveniente da tessuto riciclato post-consumo e il 55% della plastica proveniente da plastica riciclata post-consumo.

Il bundle Amazon Echo Dot di quinta generazione + la Lampadina Smart Ledvance è perfetto per chi vuole iniziare a creare una casa intelligente, con uno sconto pazzesco del 50% e la lampadina smart in regalo, sarà possibile gestire l’illuminazione della propria casa e non solo. Approfitta dell’offerta su Amazon e acquistalo subito ad un prezzo competitivo di soli 39,99 euro. I pezzi a disposizione stanno andando a ruba.

