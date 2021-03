Amazon Echo Dot di quarta generazione è uno speaker smart elegante, potente e funzionale e oggi potreste acquistarlo su Amazon a un prezzo davvero piccolo piccolo: solo 29,99 euro invece dei consueti 59,99 euro con un risparmio di ben 30 euro che equivalgono al 50% di sconto.

Amazon Echo Dot: caratteristiche principali

L’Amazon Echo Dot di quarta generazione è innanzitutto un oggetto di arredamento che può essere installato ovunque si vuole nella casa senza rischiare di rovinare l’estetica. Oltre a questo è anche un dispositivo di alta tecnologia che permette di sfruttare l’assistente vocale Alexa per gestire la propria domotica o chiederle qualsiasi curiosità.

Non solo, potete anche godervi la vostra musica preferita o la vostra amata stazione radio semplicemente con una richiesta vocale. Proprio grazie a questa filosofia della semplicità, potete anche effettuare una chiamata senza dover usare le mani e in questo modo avete la possibilità di chiamare immediatamente un dispositivo in un’altra stanza con Drop In e annunciare a tutti, ad esempio, che la cena è pronta.

Dal punto di vista tecnico troviamo anche il Wi-Fi dual-band compatibile con reti 802.11 a/b/g/n/ac da 2,4 e 5 GHz, la compatibilità con Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) per lo streaming di contenuti audio dal vostro dispositivo mobile a Echo Dot o da Echo Dot a un altoparlante Bluetooth e l’Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) per controllare i dispositivi mobili connessi tramite comando vocale.

Per avere subito Amazon Echo Dot di quarta generazione con lo sconto del 50%, tutto quello che dovete fare è collegarvi a questo indirizzo ed accaparrarvelo a 29,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

