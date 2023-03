Amazon Echo Dot 3: l'altoparlante intelligente più venduto di sempre

L’Echo Dot di terza generazione di Amazon è un altoparlante intelligente dalle dimensioni compatte che offre una vasta gamma di funzionalità, diventando un assistente vocale prezioso per la tua casa. Grazie al design elegante con un rivestimento in tessuto, si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli. Questo assiste vocale Alexa, oggi può essere tuo ad un prezzo ancora più conveniente di soli 34,99 euro, grazie a uno sconto del 30%.

Amazon Echo Dot 3: ci sarà un motivo se questo è l’assistente vocale più venduto al mondo

Tra le sue funzionalità, Amazon Echo Dot ti consente di controllare la musica con la voce, ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali. Puoi anche ascoltare i tuoi audiolibri preferiti con Audible. Se desideri un audio più ricco e potente, puoi associarlo a un altro Echo Dot (3ª generazione) per un audio stereo potente. Inoltre, puoi usare più dispositivi Echo compatibili in varie stanze per riempire di musica casa tua.

Amazon Echo Dot è sempre pronto ad aiutarti, puoi chiedere ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro. Grazie alla funzione di chiamata e messaggi, puoi rimanere sempre in contatto con chiunque possieda un dispositivo Echo, l’App Alexa o Skype. Inoltre, con la funzione Drop In, puoi chiamare immediatamente un dispositivo Echo compatibile che si trova in un’altra stanza.

L’Echo Dot di Amazon ti consente di personalizzare Alexa con le Skill. Grazie alle centinaia di Skill disponibili, Alexa diventa sempre più intelligente e nuove funzionalità e Skill vengono aggiunte costantemente. Potrai utilizzarle per monitorare i tuoi allenamenti, giocare e molto altro.

Usa la tua voce per accendere la luce, regolare un termostato e controllare altri dispositivi compatibili. L’Echo Dot è stato progettato per tutelare la tua privacy, infatti è dotato di diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

In sintesi, l‘Echo Dot di terza generazione di Amazon è un assistente vocale che può rendere la tua vita molto più facile. Con la vasta gamma di funzionalità che offre, puoi controllare la tua musica preferita, restare sempre in contatto con i tuoi amici e familiari e controllare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili. Approfitta subito dell’offerta del 30% di sconto su Amazon e porta l’Echo Dot di terza generazione a casa tua ad un prezzo di soli 34,99 euro.

