Amazon Echo Buds con ANC in preordine a 79€ invece di 119€ + omaggio

I nuovi Amazon Echo Buds, ottimi auricolari dotati ANC (cancellazione attiva del rumore) sono finalmente disponibili in preordine. Li porti a casa per l'occasione a 79€ circa invece di 119€ e non solo. Chi li sceglierà adesso, riceverà in omaggio 6 mesi gratis di Music Unlimited.

Un wearable particolarissimo, proposto direttamente dal colosso dell'e-commerce e pensato per ascoltare musica con qualità eccezionale, ma anche per parlare al telefono. Driver di qualità superiore e cancellazione attiva del rumore rappresentano la combo perfetta per le tue sessioni di ascolto.

Il design in ear ti permette di tenerli alle orecchie anche per ore senza risentire di alcun fastidio. Anzi, complice la resistenza al contatto con acqua e sudore, puoi sfruttarli mentre ti alleni senza remore.

Perfetti per l'ecosistema Amazon, i nuovi auricolari sono pensati per essere abbinati con l'applicazione Alexa, permettendoti di ascoltare musica, podcast e audiolibri, semplicemente interagendo usando la voce con l'assistente vocale.

Non preoccuparti dell'autonomia energetica. Fino a 15 ore lontano dalla ricarica, complice il case di ricarica che – oltre a proteggere le cuffiette – ne amplifica l'autonomia, appunto. Se il tuo assistente vocale preferito è un altro, come Siri o Google Assistant, nessun problema. Massima compatibilità.

Inoltre, non manca il supporto alla ricarica rapida: bastano 15 minuti per poterli utilizzare fino a 2 ore. Un wearable pensato per tutelare la tua privacy. Ad esempio, tramite l'app Alexa, puoi disattivare i microfoni, così da ascoltare la tua musica preferita senza problema alcuno.

Insomma, non un qualsiasi paio di auricolari. I nuovi Amazon Echo Buds rappresentano un prodotto studiato per offrirti ti più a prezzo più che concorrenziale, soprattutto in preordine. A disposizione, diverse versioni, tutte in promozione:

Puoi scegliere di portarli a casa nei colori bianco oppure nero. Le spedizioni partiranno dal prossimo 24 febbraio – a parte in bundle – i dispositivi sono disponibili con pagamento a rate, direttamente tramite Amazon.