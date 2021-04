Amazon ha presentato i nuovissimi auricolari wireless Echo Buds (2a generazione) negli Stati Uniti. Le cuffie di nuova generazione offrono agli utenti una migliore cancellazione attiva del rumore (ANC) e promettono una durata della batteria eccezionale.

Amazon Echo Buds 2: le specifiche

In termini di design, gli Echo Buds 2 sono più piccoli del 21% rispetto alla versione precedente. Sono dotati di un ugello più corto per un maggiore comfort e uno sfiato che riduce la pressione nell’orecchio.

Le cuffie hanno quattro auricolari di forma ovale e un paio di punte alari. Esteticamente presentano una finitura opaca e sono disponibili solo in colore nero. Con una classificazione IPX4, sono progettate per resistere ai danni causati dagli schizzi d’acqua.

Gli Echo Buds di seconda generazione godono di un driver dinamico da 5,7 mm che promette una maggiore fedeltà dei bassi e degli acuti. Ogni auricolare ha 3 microfoni con tecnologia ANC che aiutano a ridurre il rumore di fondo. Offrono una modalità passthrough che aiuta gli utenti a sentire il rumore ambientale. L’azienda afferma di aver inserito un chipset avanzato che incrementa esperienza durante l’utilizzo di Alexa e ANC.

Sebbene supporti i controlli touch, gli utenti potranno fare affidamento su Alexa per un’esperienza a mani libere saltando i brani, aumentando il volume e così via. L’assistente vocale di Amazon potrà essere utilizzata per varie attività come l’avvio di una chiamata e l’impostazione di un promemoria. Entro la fine dell’anno, Amazon aggiungerà il filtro VIP che consentirà agli utilizzatori di selezionare le notifiche che desiderano ascoltare. Non di meno, le cuffie supportano anche altri assistenti vocali come Google Assistant e Siri.

Venendo alla durata della batteria, caricare la custodia per 15 minuti permetterà di avere due ore di riproduzione. Una volta caricati, i nuovi Echo Buds offrono fino a 5 ore di riproduzione musicale con ANC e Alexa in vivavoce. La durata della batteria aumenta a 6,5 ​​ore per la riproduzione musicale quando ANC e il vivavoce Alexa sono disabilitati.

Prezzi e disponibilità di Amazon Echo Buds (seconda generazione)

L’Echo Buds (2a generazione) con custodia di ricarica USB-C ha un prezzo di 119 dollari, mentre costa $ 139,99 con la custodia aggiornata che supporta la wireless charge. Le vendite inizieranno il 13 maggio negli Stati Uniti. Non sappiamo se e quando arriveranno da noi.

