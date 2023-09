Amazon Echo 4: lo sconto del 25% che obbliga all'acquisto

Per rendere la vostra casa più intelligente non serve spendere troppo e infatti oggi potrete acquistare il fantastico Amazon Echo di quarta generazione a un prezzo super conveniente. Con 89,99 euro invece di 119,99 euro vi portate a casa un prodotto davvero eccellente. Stiamo parlando di uno dei prezzi più bassi di sempre e quindi di un’ottima promozione da cogliere al volo.

Amazon Echo 4: un prodotto da non perdere

Amazon Echo di quarta generazione è un altoparlante intelligente che vi permette di controllare la vostra casa con la voce. Grazie all’assistente vocale Alexa, potete chiedere informazioni, ascoltare musica, impostare sveglie e timer, gestire dispositivi smart compatibili e molto altro. Il suo design sferico e il suo anello luminoso vi offrono un’esperienza visiva e sonora unica. Il suo suono è potente e chiaro, grazie ai suoi altoparlanti da 76 mm e al tweeter da 20 mm. Inoltre, è dotato di un sensore di temperatura integrato e di un hub Zigbee per connettere facilmente i tuoi dispositivi smart.

Non perdete quindi questa grande occasione per portarvi a casa l’interessante Amazon Echo di quarta generazione in offerta a soli 89,99 euro approfittando subito dello sconto del 25% applicato sul prezzo di listino finale. I colori disponibili sono ben tre, antracite, bianco ghiaccio e ceruleo, tutti venduti allo stesso prezzo. Le consegne sono rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.