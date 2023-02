Amazon e Bonus Cultura: 500€ per libri, ebook e molto altro ancora

Anche quest’anno, Amazon.it non perde l’occasione di partecipare all’iniziativa Bonus Cultura, un’opportunità per i giovani nati nel 2004 di acquistare libri, manuali di studio, CD, DVD, eBook Kindle e non solo.

Questi prodotti saranno disponibili fino al 30 aprile 2024 nella vetrina dedicata su amazon.it/18app. Il Governo italiano ha stanziato 500 euro per ogni persona nata nel 2004, consentendo di investire in cultura e formazione.

Si rinnova il connubio fra Amazon e Bonus Cultura

Nell’edizione Bonus Cultura cominciata lo scorso anno, al primo posto tra i libri più acquistati c’è Fabbricante di lacrime dell’autrice Erin Doom. A seguire, It ends with us (Siamo noi a dire basta) di Colleen Hoover. Conquista la terza posizione Non conservarlo, nascondilo di Miss Lea Coquille-Chambel.

Anche gli eBook Kindle hanno decisamente spopolato tra i giovanissimi nell’arco del 2022: Fabbricante di lacrime si riconferma best seller di categoria, seguito da Dammi mille baci di Tillie Cole. L’avventura di Lily Bloom, protagonista di It ends with us (Siamo noi a dire basta), raggiunge la terza posizione i titoli più acquistati.

La musica, con la sua capacità di coinvolgere e raccontare ogni generazione, continua a farsi spazio tra i linguaggi più apprezzati dai giovani: Blanco con il suo album pluripremiato Blu Celeste è anche quest’anno al primo posto, seguito da Sirio in versione CD e 2 LP, terzo album in studio del rapper italiano Lazza.

Tra i film più acquistati nell’edizione Bonus Cultura 2022, al primo posto troviamo Harry Potter Collection in DVD, seguito dalla versione in Blu Ray di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic che ha sbancato al botteghino e dalla collezione DVD dei Pirati dei Caraibi, la celebre saga fantasy firmata Disney che fa sognare a tutte le età.

Come utilizzare il Bonus Cultura su Amazon.it

I nati nel 2004, già registrati su 18app.it con la propria identità digitale, o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o la Carta di Identità Elettronica (CIE), possono accedere a 18app.it per richiedere i buoni del Governo dal 31 gennaio al 31 ottobre 2023 e spenderli entro il 30 aprile 2024. Per farne uso su Amazon.it, i ragazzi devono prima creare un buono del valore di 5, 10, 25 o 50 euro sul sito 18app.it e poi convertirlo in codici Amazon del medesimo valore sul sito amazon.bonus18.it.

Al momento della conversione, l’intero importo del buono verrà dedotto dal saldo 18app. I codici Amazon potranno essere quindi utilizzati per acquistare una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon, in un’unica o in più soluzioni.

