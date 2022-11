Amazon delle SORPRESE: 5 gadget tech top a meno di 5€

Divertiti a scegliere utili gadget tech a meno di 5€. Li trovi direttamente su Amazon e – se sei abbonato ai servizi Prime – godi anche di spedizioni rapide e gratuite. Sii veloce però: i prezzi potrebbero variare da un momento all’altro. Pronto? Eccoli tutti!

Compatte e potenti, queste casse audio sono perfette per smartphone, PC, tablet, TV: ovunque ci sia possibilità di effettuare la connessione tramite jack audio da 3,5 millimetri. Ora a 4,75€ (sconto 68%, minimo d’ordine 3 pezzi).

Dimentica la sporcizia che si accumula su auricolari e relativo case di ricarica. Con questo kit tutto in uno, basteranno pochi secondi per effettuare una pulizia completa e dettagliata. Cuffiette più pulite e quindi più belle da vedere e super sicure da indossare. Lo prendi a 4,99€ appena.

Espandi al massimo il potenziale del tuo smartphone con questo gadget. Lo inserisci nella porta di ricarica (USB C o microUSB) e ottieni subito un ingresso USB A (di tipo standard) al quale potrai collegare tutte le periferiche che desideri. Via libera quindi a mouse, tastiere, memorie esterne, hub, hard disk e altri accessori. Lo porti a casa a 3,99€ adesso.

Questa chiavetta USB di Kingston, a questo prezzo, è un regalo. A disposizione hai ben 32GB di storage, ma non solo: lo standard 3.2 ti offre velocità di lettura e scrittura impressionanti. Bastano 4,99€ appena.

Per finire, un pratico lettore MP3. Quando fai sport o quando vai a fare una passeggiata potrai finalmente lasciare a casa lo smartphone. Inserisci una memoria con i tuoi file audio, colleghi delle cuffie (porta jack da 3,5 millimetri alla quale potresti abbinare un adattatore Bluetooth) e sei pronto. Integra anche una pratica clip per sistemarlo in modo super saldo. Lo prendi a 3,98€ (con un paio di auricolari a cavo in omaggio).

Visto che interessanti gadget tech puoi prendere a meno di 5€ da Amazon? Sii veloce a scegliere e completa gli ordini. Le spedizioni sono sempre rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.