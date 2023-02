Amazon delle MERAVIGLIE tech: 5 imperdibili tech spettacolari a meno di 25€

Shopping a cuor leggero su Amazon. Questi 5 prodotti tech in gran sconto a meno di 25€ sono imperdibili: ottimi dispositivi con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Attenzione però: la disponibilità in sconto è super limitata.

Ticwatch GTH a 20,99€ in promozione (-48%). Uno smartwatch elegante e completo, dotato di un sacco di funzionalità e persino in grado di misurare la temperatura della pelle. Perfetto per sport, salute e controllo delle notifiche, a questo prezzo è un vero e proprio affare.

Powerbank solare da 20400 mAh con 4 cavi a 19,98€ appena. Un concentrato di tecnologia, perfetto per ricaricare i tuoi dispositivi in qualsiasi momento. Ben 4 cavi integrati e 2 porte USB per la ricarica. Se occorre, puoi usare il pannello solare per effettuare la ricarica con l’energia del sole.

Il celeberrimo Fire TV Stick Lite con nuovo telecomando a 21,99€ invece di 29,99€. Un prodotto eccezionale per rendere smart qualsiasi TV o schermo dotato di ingresso HDMI. Goditi la TV on demand e in diretta che ti piace di più. Usa il telecomando anche per interagire con l’assistente vocale Alexa.

L’iconico tablet LCD da scrittura di Xiaomi con pannello da 13,5″ a 24,99€ appena. Un prodotto per prendere appunti, disegnare, scrivere e poi – quando hai finito – cancellare tutto e ricominciare. Il pennino premium è in dotazione e non devi comprarlo a parte. Se serve conservare quanto hai creato, basterà fotografare lo schermo con lo smartphone per salvare tutto. Un prodotto di ottima fattura, leggero, ma robusto nella costruzione.

Uno speaker Bluetooth portatile di Xiaomi spettacolare a 21,99€ invece 29,99€. Bellissimo ed elegante nel design, è dotato di ottima autonomia energetica grazie alla batteria integrata ricaricabile. Abbinalo in Bluetooth al tuo device e ascolta i tuoi brani preferiti.

Visto che eccezionali occasioni tech ci sono su Amazon a mini prezzo? Questi gadget le prendi tutte a meno di 25€ adesso e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

