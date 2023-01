Amazon delle cose STRANE e utili: 5 gadget mai più senza a meno di 10€

Ci sono oggetti che mai avresti pensato di comprare. Cose che, d’impatto, definiresti strane. In realtà, si tratta di oggetti mai più senza perché particolarmente utili. Dai un’occhiata a questa selezione di 5 articoli, che attualmente ti accaparri a meno di 10€ da Amazon. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite. Ricorda: si tratta di prodotti in promozione con disponibilità limitata.

Il cappello smart, l’hai mai sentito? Lo indossi, dopo averlo abbinato in Bluetooth al tuo smartphone, e ne sfrutti il potenziale per ascoltare la musica che ti piace di più oppure parlare al telefono mantenendo le mani libere. Hai letto bene: integra un paio di cuffie wireless. Stai ben caldo, mentre sfrutti suo cuore intelligente. Completamente lavabile (dopo aver sfilato la componente elettronica) arriva con in omaggio un paio di guanti caldissimi. L’intero kit, in questo momento, puoi prenderlo a 8,99€ appena (diversi colori disponibili nel momento in cui ti segnalo l’occasione).

Alzi la mano chi rimanda la pulizia dello schermo del PC perché odia destreggiarsi con spray che colano dappertutto, anche sulla tastiera. Ecco, la soluzione esiste ed è super efficace ed efficiente: la adoro. Si tratta di particolari salviette, imbevute con la giusta quantità di un fluido per pulire in modo impeccabile il display. Asciuga in pochissimi secondi, senza residui. Super veloce, super pulito. La confezione da 100 pezzi puoi prenderla a 5,99€.

E ora, siamo onesti, i cavi sono tutti perfettamente in ordine? Quello dello smartphone, del tablet, del PC, dello smartwatch e della latte periferiche, tutto bene? Nessun groviglio. Lo so che ci sono i grovigli sulla scrivania perché li avevo anche io, prima di passare agli organizer. Semplici e veloci da posizionare, tengono tutto in ordine e anche molto più gradevole da vedere. Un gadget assolutamente geniale. La confezione da 4 pezzi la prendi a 9,99€ (diverse colorazioni disponibili).

Muoversi a casa al buio, di notte, può essere pericoloso. Accendere la totalità delle luci potrebbe invece svegliare chi dorme. La soluzione sta nel mezzo, nelle luci da notte! Ce ne sono di mille tipi e modelli, ma poche sono come questa. Si tratta di una pratica lampada in forma di barra, regolabile su 3 intensità luminose e dotata di sensore di movimento: si accende in automatico, quando rileva qualcuno. Fra i suoi punti di forza, c’è la batteria integrata ricaricabile: puoi posizionarla praticamente ovunque desideri, non necessariamente in prossimità di prese elettriche. Posiziona la coppia di magneti (in dotazione) e poi appoggiala sfruttando la forza magnetica. Se si scarica, devi semplicemente staccarla dal magnete e ricaricarla come faresti con lo smartphone. Prendila a 7,99€ appena.

No, non ho deciso di raccontarti di un paio di occhiali a caso. Questi sono incredibilmente utili, essenziali se lavori per molte ore al PC. Infatti, sono dotati di lenti con filtro anti luce blu. Grazie a loro, l’affaticamento della vista si riduce drasticamente: lo noterai immediatamente a fine giornata. Belli nel design e di buona qualità, te li accaparri a 6,99€ appena adesso.

Visto che cose strane, ma davvero utili, ci sono su Amazon a meno di 10€? Scegli adesso i tuoi preferiti e completa l’ordine velocemente, finché le promozioni sono attive. Se sei abbonato ai servizi Prime, godi anche di spedizioni rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.