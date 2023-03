Amazon delle cose FANTASTICHE: 5 gadget a meno di 20€ che amerai anche tu

Su Amazon sono in vendita migliaia di prodotti, ce n’è per tutti gusti. Trovare le giuste occasioni però non è così semplice: bisogna scavare a fondo e approfittare dei prezzi migliori. Così facendo, puoi imbatterti in prodotti spettacolari ed economici, esattamente come questi cinque gadget a meno di 20€. Approfitta delle promozioni finché sono attive, scegli quello che ti interessa di più e godi di spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Amazon: 5 prodotti a meno di 20 € che non ti aspetti

Questo campanello wireless è spettacolare. Un kit composto da due unità, una da posizionare all’esterno e una invece che va posizionata all’interno. Con una portata fino a 300 metri, i due dispositivi comunicano fra di loro senza problemi, completamente senza fili e non c’è bisogno di connessione a Internet. Ogni volta che qualcuno preme il pulsante sull’unità da esterni, un suono personalizzabile viene udito all’interno: proprio come un normale campanello. L’enorme differenza è la semplicità di installazione: basterà un attimo per sistemare l’unità da esterni, dotata di batteria, dove preferisci. Il dispositivo da interno, personalizzabile per tipologia di suono e volume, va semplicemente sistemato dove c’è una presa di corrente elettrica. A questo punto non dovrai fare altro, se non provare il sistema e notare quanto semplice sia stato mettere in funzione questo kit. Un prodotto molto bello esteticamente, realizzato con cura dei dettagli del design e ottima qualità dei materiali. In promozione lo prendi a 12€ circa appena.

Semplicemente, secondo me queste lampade wireless automatiche sono geniali. Ne ho un paio sistemate sotto i pensili della cucina e ormai non posso farne a meno. Dalla loro un sacco di vantaggi. Innanzitutto sono dotate di batteria integrata ricaricabile: non servirà a comprarne di usa e getta. Ancora sono dotate di sensore di luminosità ambientale e sensore di rilevamento dei movimenti: si accenderanno solo al passaggio di qualcuno e solo quando non c’è sufficiente luce ambientale. Super luminose, sono l’ideale da sistemare in zone dove altrimenti sarebbe complicato portare illuminazione: sotto i pensili della cucina, in prossimità delle scale, lungo il corridoio, ma non solo. Ad esempio, sono super utili da sistemare in camera da letto, così da farle accendere in automatico quando ti alzi durante la notte. Quando la lampada è scarica, devi semplicemente metterla in carica esattamente come sei abituato a fare con lo smartphone e gli altri dispositivi: tramite cavo USB. Un prodotto che adoro e consiglio sempre, in promozione puoi prendere la confezione da due pezzi a 13,56€ appena (spunta il coupon in pagina!).

Questo gadget rappresenta la liberazione da tutti i telecomandi infrarossi, ma non solo. Infatti è il dispositivo che renderà smart anche quegli oggetti che hai in casa e non lo sono, come ad esempio la televisione oppure il condizionatore d’aria. So bene di cosa parlo perché ho lo stesso identico dispositivo e, grazie a lui, posso finalmente gestire il condizionatore d’aria anche quando non sono in casa. Il suo principio di funzionamento è veramente semplice lui si collega Internet tramite Wi-Fi mentre tu lo gestisci sfruttando l’applicazione per smartphone. Grazie al software potrai far riconoscere al dispositivo i diversi telecomandi che hai in casa, ne acquisirà il codice e praticamente potrà sostituirli: quando invierai un comando dall’applicazione per smartphone, lui lo convertirà in un comando infrarossi e lo trasmetterà al dispositivo. Dunque basterà posizionarlo in una stanza e potrai rendere smart la televisione, la soundbar, il media player, il decoder, il condizionatore d’aria e tutti gli altri oggetti che solitamente gestisci tramite un classico telecomando a infrarossi. Questo modello specifico è compatibile anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Una vera genialata, che dovresti assolutamente integrare nella tua casa smart: prendilo in sconto a 18€ circa appena (spunta il coupon in pagina!).

Di certo non devo raccontarti io di quanto è fastidioso avere poche prese a disposizione, poco spazio a disposizione e un sacco di dispositivi da alimentare oppure da ricaricare. Ecco perché questa stazione di ricarica è decisamente interessante: non solo ha un design super slim e compatto, è anche dotata di ben sei ingressi USB. Quindi – occupando una sola presa elettrica – potrai ricaricare oppure alimentare in contemporanea fino a sei dispositivi. Il tutto occupando fondamentalmente pochissimo spazio. Un prodotto di design, utile e intelligente, che adesso da Amazon ti accaparri a 19,99 € appena.

Di questa torcia con fascio luminoso da ben 10.000 lumen ti innamorerai perdutamente. Non solo perché è un prodotto molto utile e bello sotto il punto di vista estetico, si tratta di un vero e proprio kit: nella pratica valigetta in dotazione, c’è una marea di accessori. Il corpo della torcia è realizzato per resistere a cadute accidentali, alla pressione e anche al contatto con l’acqua. Le modalità di funzionamento sono diverse: puoi regolare l’intensità luminosa, sfruttare la funzione di zoom e anche quella di emergenza. La ricca dotazione comprende una batteria da 5200 mAh che potrai ricaricare tramite porta USB, ma anche un adattatore per batteria usa e getta è un tris di batterie usa e getta da utilizzare all’occorrenza. Ancora, nella valigetta troverai anche il cavo USB per la ricarica della torcia, il manuale d’istruzioni e una custodia per la batteria ricaricabile, nel caso tu non intenda utilizzarla per un periodo. Si tratta evidentemente di un prodotto progettato per affiancarti praticamente in qualsiasi contesto: che si tratti di ottenere un forte fascio luminoso se va via la corrente elettrica in casa, oppure di affrontare un’avventura come il campeggio o una passeggiata nei boschi, non ci saranno problemi. Potenti torce come queste dovrebbero essere in ogni abitazione, ma anche in ogni auto e in ogni zaino. Approfitta dello sconto del momento per portare a casa tutto il set a 19,19€ appena (spunta il coupon in pagina!).

Insomma questi prodotti Amazon a meno di 20€ sono effettivamente fantastici. Lo sono perché tornano utili in un sacco di contesti e possono risolvere i problemi quotidiani.

