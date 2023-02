Amazon, DELIZIE TECH del weekend: 5 chicche pazzesche a meno di 10€

Scegli le tue chicche tech e prendi oggetti utilissimi a meno di 10€ da Amazon. Fallo in fretta però, si tratta di promo a tempo limitato. Spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un paio di auricolari eccezionali. Nella descrizione non c’è menzione specifica, ma guardando bene l’immagine, si scorge il brand “Aukey”, celeberrima marca di accessori di elettronica. Design in ear, comandi touch, Bluetooth 5.1 e bassi potenziati: a questo prezzo sono imperdibili. Prendili adesso a 9,99€.

Ben 3 metri di striscia LED multicolore, perfetta per creare l’atmosfera perfetta ovunque. Puoi usarli dietro la TV o per creare le tue scene preferite. Gestisci i controlli tramite il tuo smartphone, la connessione Bluetooth (non serve Internet) e la specifica applicazione. Prendi il kit adesso a 9,99€.

Un cavo USB C da ben 100W straordinario. Costruzione super robusta, ma – soprattutto – un display retroilluminato che mostra sempre a quanti watt sta lavorando il tuo cavo. Perfetto per la ricarica ultra veloce (anche del PC) e per il trasferimento dati. Il modello da 1,2 metri lo prendi a 8,79€.

Una chiavetta USB con doppia uscita e ben 128GB di spazio di archiviazione. Grazie all’uscita USB A e USB C, potrai facilmente collegare la tua memoria esterna a qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, PC, media player, TV e non solo. Tutto, senza bisogno di usare alcun adattatore. Prendilo adesso a 9,99€.

Per finire, un praticissimo purificatore d’aria ad ozono. Super compatto nelle dimensioni, funziona attraverso porta USB: grazie a questo, potrai purificare in pochi minuti qualsiasi ambienta, inclusa l’automobile. Super efficace, è un prodotto di grande utilità: prendilo in promozione a 9,99€.

Hai scelto i tuoi prodotti preferiti? Adesso su Amazon, questi 5 gadget tech li prendi a meno di 10€ e non solo. Infatti, se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.