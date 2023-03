Amazon dei DESIDERI esauditi: 5 gadget tech a meno di 10€ (sconto lampo)

Questi gadget tech, a questo prezzo, sono un regalo: un piccolo desiderio che si realizza. Approfitta delle promozioni Amazon a tempo limitato per accaparrarteli a meno di 10€. Godi anche di spedizioni rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Attenzione: si tratta di promo a tempo limitato, prezzi e codici potrebbero variare dopo la pubblicazione dell’articolo.

Uno spettacolare paio di auricolari Bluetooth di Onyx. Eleganti nel design, vantano fino a 40 ore di autonomia energetica e ottimo suono in ascolto musicale. Grazie alla riduzione del rumore, puoi sfruttarli anche per parlare al telefono mantenendo le mani libere. Prendili a 9,99€ appena, lo sconto è del 50%.

Con questo gadget, puoi portare la connessione wireless Bluetooth dove non c’è. Ad esempio, sulla vecchia autoradio, sulle cuffie che ami tanto, sul vecchio impianto stereo e non solo. Occorre soltanto che ci sia una porta jack audio da 3,5 mm: non servirà altro. Basterà collegarlo e sarà pronto. Integra anche un microfono e 3 tasti rapidi di gestione: puoi usarlo per parlare al telefono, come fosse un vero e proprio sistema di vivavoce. Prendilo in sconto del 50% a 8,99€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “3SKPU7TT”.

Una chiavetta USB con doppia uscita e ben 128GB di spazio di archiviazione a disposizione per i tuoi dati. Grazie alla doppia uscita (USB A e C) puoi collegarla rapidamente a smartphone, tablet, PC, media player, TV e non solo: non servirà munirsi di alcun adattatore per spostare i tuoi file. A 8,99€ appena è un peccato non portarla a casa.

Questa luce è perfetta per leggere i tuoi libri preferiti mentre il resto della stanza è buia. Infatti, è dotata di praticissima clip, che le permette di rimanere ben stabile mentre leggi. Ci sono 3 modalità luminose: naturale, calda e fredda. Naturalmente, la batteria è integrata e ricaricabile. Prendila a metà prezzo: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “RITHU75N”. Te l’accaparri a meno di 8€.

Per finire, un regolatore per i peli del naso. Potremmo fingere che il problema non esista oppure affrontarlo nel modo più pratico possibile: usando questo dispositivo. Un dispositivo dotato di batteria integrata ricaricabile, super semplice da utilizzare e anche molto preciso. Adesso è in sconto del 50%: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice “K2I2DSQE”.

Visto che autentiche chicche puoi prendere a meno di 10€ da Amazon, sfruttando sconti e promozioni del momento? Approfittane al volo, godi anche di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.