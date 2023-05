Amazon dà una lezione a tutti: -43% per le cuffie TWS OPPO Enco Air2

Con uno sconto immediato del 43% l’offerta Amazon di oggi sulle cuffie true wireless OPPO Enco Air2 è una di quelle che spiazza tutti gli altri store online. Infatti, con un calo di prezzo di questa portata, quest’oggi ti bastano appena 39€ per ricevere a casa un paio di cuffie in grado di soddisfare le tue esigenze personali.

Leggere, comode da indossare, con un buon impianto audio e con un’autonomia che ti accompagna per ben 24 ore di fila, le cuffie a marchio OPPO ti permettono di ascoltare tutta la musica che vuoi senza scendere a compromessi.

C’è una super offerta su Amazon per le cuffie true wireless OPPO Enco Air2

Con il pieno supporto ai controlli touch puoi gestire facilmente (e rapidamente) il playback audio e anche le telefonate senza mai prendere in mano il telefono, mentre l’impermeabilità IPX4 ti assicura piena resistenza agli schizzi d’acqua.

Compatibile al 100% con iOS e Android, nonostante il prezzo molto conveniente le cuffie true wireless di OPPO supportano anche la tecnologia di cancellazione del rumore: ascolta i tuoi brani preferiti senza mai interruzioni dovute ai rumori provenienti dall’esterno.

Questa di oggi è la tua occasione per mettere le mani su un paio di cuffie di qualità a un prezzo davvero incredibile, merito dell’ottima offerta di Amazon con il 43% di sconto. Inoltre, se le metti adesso nel carrello, hai la certezza di riceverle di rettamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

