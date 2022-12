Amazon coupon in FESTA: sconti fino a -80%, 20 bombe TOP a partire da 7,99€

Con le occasioni Amazon di fine anno, basta sfruttare il coupon per fare eccezionali affari. Ho selezionato 20 occasioni con sconti fino all’80%: dai un’occhiata e scegli i tuoi preferiti, ma sii veloce. Infatti, si tratta di occasioni a tempo limitatissimo. Attiva sempre l’offerta in pagina prima di completare l’ordine per ottenere il prezzo più basso. Se non dovessi visualizzarla, allora purtroppo è già finita. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Si parte da meno di 10€!

Come usare i coupon? Semplice: segui l’esempio nell’immagine sottostante.

Ho suddiviso le occasioni base alla percentuale di sconto, così da semplificarti la ricerca degli affari. Pronto? Guardali tutti!

Sconti dal 55% all’80%

Ben 3 metri di striscia LED WiFi di altissima qualità, pensata principalmente per creare l’atmosfera perfetta mentre guardi la TV. Semplicissima da installare, puoi collegarla a Internet e gestirla tramite applicazione per smartphone, ma anche usando la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Prendila a 12,60€ invece di 27,99€ (sconto del 55%).

Supporto per microfono regolabile e super robusto a 19,99€ invece di 99,99€ (sconto 80%).



Controller per Nintendo Switch, smartphone Android e PC a 20€ invece di 49,99€ (sconto 60%)

Microscopio wireless per smartphone e PC, con ingrandimento da 50X a 1000X, perfetto per esplorare e lavorare, a 15€ invece di 51,90€ (sconto 70%).

Purificatore d’aria compatto ed efficace, con filtro HEPA a carboni attivi, a 29,99€ invece di 79,99€ (sconto 62%).

Proiettore di luce su pareti e soffitto con 27 diverse modalità di luce a 19,99€ invece di 99,99€ (sconto 80%).

Speaker wireless Bluetooth eccezionale. Potente nel suono e bellissima nel design. Batteria a lunghissima durata e resistenza all’acqua. Prendila a 28€ invece di 69,99€ (sconto 60%).

Cuffie Bluetooth con tecnologia 5.3, design semi in ear e controlli touch. Ottima qualità musicale e buona resa in conversazione. Un prodotto decisamente interessante, perfetto per smartphone, tablet e PC: prendile a 19,99€ invece di 69,99€.

Una cassa per karaoke pazzesca, da ben 200W e con microfono in kit. Diverse tipologie di collegamento, incluso il Bluetooth. Potentissima e perfetta per ogni evento, puoi prenderla a 78€ invece di 173,99€.

Sconti fino al 50%

Un robot aspirapolvere smart che si occuperà di eliminare la sporcizia dal pavimento al tuo posto. Lo gestisci tramite applicazione per smartphone e puoi anche programmarne il funzionamento. Dopo l’abbinamento a Internet tramite WiFi, potrai anche gestirla usando la voce, grazie alla compatibilità con l’assistente vocale Alexa e Google. Accaparratelo a 149,99€ invece di 299,99€ (sconto 50%).

Kit di retroilluminazione da PC composto da doppia barra e luce LED per display. Un prodotto naturalmente smart, che si può gestire con la voce oppure tramite applicazione per smartphone. Il brand, Govee, ne garantite l’elevata qualità. Prendi l’intero kit a 89,99€ invece di 179,99€ (sconto del 50%).

Un’ottima webcam con risoluzione FHD, perfetta per PC portatile, ma anche per postazioni desktop. La sua particolare struttura, ti permette di agganciarla facilmente allo schermo. L’ideale per videoconferenze di lavoro, ma anche per chiacchierare con gli amici. Prendila a 19,99€ invece di 39,99€ (sconto del 50%).

Powerbank spettacolare con ricarica wireless per iPhone, Apple Watch ed AirPods. Certificato MFi, è un prodotto di nicchia e di altissima qualità. Prendilo in promozione a 75€ invece di 149€ (sconto 50%).

Supporto smartphone da tavolo con collo flessibile e orientabile. Super comodo e pratico. Prendilo a 12,49€ invece di 26€ (sconto 50%).

Termostato digitale per caldaia a GAS, super semplice da utilizzare e praticissima. Facile da installare, puoi portarlo a casa a 32€ circa appena invece di 34,99€ (sconto del 7%).

Uno splitter HDMI ti permetterà di ottenere da un solo ingresso ben tre uscite. Sai perché è così utile? Semplice: potrai collegare alla TV tutte le tue periferiche, anche se le porte HDMI sono finite a causa dei troppi prodotti collegati. Prendilo a 9,99€ invece di 19,99€ (sconto 50%).

Con un adattatore da SCART ad HDMI puoi portare a nuova vita le tue vecchie console, ma anche il videoregistratore, il primo lettore DVD e altre periferiche che non hai più potuto usare dopo aver cambiato schermo. Prendilo a pochi spiccioli: te l’accaparri a 7,99€ invece di 15,99€ (sconto del 50%).

Con un investimento davvero ridicolo, puoi portare a casa uno smartwatch esclusivo, in kit con doppio cinturino. Bellissimo nel design, e super ricco di funzioni, puoi accaparrartelo a 20,99€ invece di 29,99€ (sconto del 30%).

La presa WiFi smart invisibile sostituisce i classici modelli ingombranti. Infatti, si installa al posto di quelle classiche da muro e le sostituisce. A quel punto, qualsiasi cosa deciderai di collegarle diventerà automaticamente smart e potrai controllarla tramite applicazione per smartphone oppure usando la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Prendila in promozione a 12,49€ invece di 24,99€.

Un ottimo hub USB C 8 in 1 con porta 100W. In questo modo, potrai ricaricare il tuo PC anche mentre l’hub è collegato. A disposizione hai: 3 ingressi USB 3.0, 2 ingressi per memorie esterne, una porta HDMI e una porta Ethernet. Un prodotto decisamente premium, oltre che super interessante. Portalo a casa a 22,50€ invece di 44,99€ (sconto del 50%).

Hai visto quante occasioni spettacolari ci sono su Amazon in questo momento? Merito dei coupon! Approfitta degli sconti fino all’80%, ma ricorda di attivarli sempre in pagina prima di procedere all’ordine. Sono tutte occasioni a tempo limitato, che potrebbero essere terminate al nel momento in cui le controllerai.

