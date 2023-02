Amazon coupon ESPLOSIVI: 5 bombe tech a meno di 21€, finiranno subito

Shopping tech spettacolare su Amazon, usando i coupon taglia prezzo. Dai un’occhiata alla mia selezione di 5 prodotti tech, che adesso ti accaparri a meno di 21€ per pochissimo tempo. Disponibilità in promozione limitatissima. Le spedizioni sono sempre rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

Uno smartband veratile e completo, perfetto per il quotidiano e per monitorare l’attività fisica. Leggi le notifiche in arrivo, controlli la salute (tramite parametri come la misurazione del battito cardiaco) e tieni traccia delle tue performance sportive. Sobrio e molto gradevole esteticamente, adesso puoi prenderlo a 19,99€.

Un caricatore per auto veloce in modo impressionante! Doppia porta USB C più una USB A. L’ingresso principale arriva a ben 65W mentre gli altri due a 40W. Questo significa che, in totale, questo gioiellino supporta fino a 105W: pazzesco e con pochissimi rivali. Puoi addirittura ricaricare il PC portatile. Se a queste caratteristiche ci aggiungi un prezzo assurdo, l’affare è servito: prendilo a 20,99€ appena.

Un paio di auricolari spettacolare, con archetto di supporto per le orecchie: sarà impossibile perderle persino quando fai sport. Design in ear, buon suono e autonomia energetica che arriva fino a 50 ore grazie all’ausilio dello spettacolare case di ricarica. Quest’ultimo include anche un display, che ti permetterà di tenere sotto controllo l’autonomia residua di cuffiette e custodia. Prendilo a 18,99€ invece di 79,99€.

Un powerbank ottimo per avere sempre 10.000 mAh di batteria aggiuntiva per i tuoi dispositivi. Ricarica super rapida da 22,5W, design sottile e leggero e diversi ingressi USB per ricaricare più dispositivi in contemporanea. Pratico e comodissimo, puoi prenderlo a 13,79€ appena.

Per finire, un vera chicca. Da una sola presa Schuko, puoi creare un’isola di ricarica con 4 prese standard, 2 porte USB e una luce da notte con sensore di luminosità automatico. Inoltre, ricevi 2 mensole in dotazione, che puoi montare e smontare a piacimento: perfette per sistemare i tuoi oggetti mentre sono in carica o li stai alimentando. Pratica, utile e comoda, puoi accaparratela a 16€ circa appena.

