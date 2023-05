Amazon coupon alla RISCOSSA: 6 delizie tech da 7€ a 22€ (offerte lampo)

Amazon è sempre la vetrina delle mille occasioni su prodotti di altrettante categorie. Sapendo scegliere bene però è possibile fare affari di nicchia che mai penseresti possibili. Il merito è sempre del coupon, che si attiva in pagina e taglia il prezzo finale. Guarda questa selezione di 6 gadget tech, che non superano il tetto dei 22€ in questo momento. Inoltre, se sei abbonato ai servizi Prime, godi di spedizioni rapide gratis. Scegli adesso, ma scegli in fretta: si tratta di occasioni a tempo.

Questo comodissimo supporto auto per smartphone non è come gli altri. Il motivo? Semplice: si aggancia in modo super stabile alla griglia del condizionatore, ma non solo. Infatti, abbraccia in modo stretto e saldo il tuo dispositivo così da proteggerlo al meglio dal brutto rischio di cadute accidentali mentre la vettura in marcia. Le parti a contatto con il dispositivo sono rivestite con un materiale morbido, che eviterà graffi accidentali. Basta inserire lo smartphone e rimarrà ben stabile per tutto il tragitto! A questo prezzo è assolutamente da portare a casa. Prendilo a 6,99€ appena.

Conosci questo tipo di accessorio? Dovresti! Infatti, si tratta di un piccolo gadget che è in grado di portare a nuova vita le vecchie casse audio che ancora funzionano bene, ma anche la vecchia radio della macchina e non solo. Infatti, può aggiungere funzionalità anche a dispositivi che non sono datati, ma che per loro natura non offrono la connettività Bluetooth. Basta la presenza di un banale ingresso jack audio da 3,5 mm per poter collegare questo accessorio. A quel punto, le casse audio, l’autoradio, la TV, le cuffie e altri diffusori audio avranno il supporto alla connettività senza fili. Potrai abbinarci lo smartphone, il tablet o il computer e riprodurre in wireless la musica che ami di più. Non solo, questo particolare modello integra anche un microfono: questo significa che potrai usarlo anche per creare un vero e proprio sistema di vivavoce e parlare al telefono mantenendo le mani libere. Assolutamente geniale, quasi non si direbbe possibile portarlo a casa ho un prezzo così piccolo. Prendilo adesso a 12,60€ appena.

Il cavo 3 in 1 è quell’accessorio che risolve un sacco di problemi. Infatti, occupa una sola porta USB, ma ti permette la ricarica di tre dispositivi in contemporanea. Infatti, il cavetto a un certo punto si dirama in tre diverse uscite: sono tutte le principali, ovvero la microUSB, l’USB C e anche la porta Lightning per iPhone e iPad. Tutte le tre diramazioni hanno colori differenti, così da permetterti di riconoscere al volo quella che ti serve e non solo. A rendere molto speciale questo prodotto è anche la grande robustezza. La struttura è rivestita in corda di naylon, che migliora di parecchio la resistenza a trazione piegamenti. Le estremità godono invece di rinforzi in plastica dura, che eviteranno rotture accidentali proprio in quei punti, che sono i più sensibili. Il cavo 3 in 1 in questo momento ha anche un altro pregio: costa poco e si porta a casa a pochissimi euro nella confezione con all’interno ben due pezzi! Prendi il pacco da 2 unità a 11,90€ soltanto.

Questo è un prodotto particolarissimo. Sembra una penna, funziona a tutti gli effetti come una penna, ma ha un segreto: integra una videocamera nascosta che registra in FHD ed è impossibile notarla perché non emette alcun suono e non si accendono luci. Basta premere un pulsante e il prodotto inizierà a registrare, salvando foto e video all’interno di una microSD (da acquistare a parte). Tramite cavo USB puoi scaricare il materiale sul computer e visionarlo in tranquillità. Un prodotto molto particolare e interessante, da usare con cognizione di causa e nel rispetto nella privacy, che può tornare utile in un sacco di constesti. Accaparratela a 22€ circa appena (sconto del 45%!).

Questo bellissimo smartwatch ha un display gigante e una marea di funzionalità. Infatti, può controllare le notifiche e gli avvisi in arrivo sullo smartphone: puoi leggerle direttamente sull’ampio schermo, senza sforzare la vista. Sarà il perfetto compagno per la salute, grazie al controllo del battito cardiaco, della qualità del risposo notturno, della quantità di ossigeno nel sangue e di altri importanti parametri. Ancora, è un ottimo personal trainer: potrà tenere traccia con precisione delle tue performance sportive, rilevando i dati delle tue prestazioni. A disposizione ci sono diverse tipologie di workout fra le quali scegliere. Eccezionale l’autonomia energetica ed elegante il design: personalizza lo schermo come preferisci, grazie ai tanti quadranti a disposizione. Accaparratelo a 26€ circa appena.

Questo è il powerbank per chi odia i powerbank. Perfetto per chi non sopporta dispositivi ingombranti da affiancare al proprio smartphone quando è scarico. Questa particolare batteria portatile non ha bisogno di cavi per funzionare: si inserisce direttamente nella porta del tuo iPhone o del tuoi dispositivo Android e diventa con lui un tutt’uno, mentre lo ricarica. Considerando le minuscole dimensioni compatte, la grandezza della batteria è di tutto rispetto: ben 5200 mAh, sufficienti per una ricarica completa del tuo dispositivo. Praticamente, lo porti sempre in tasca e raddoppi l’autonomia energetica dello smartphone. Bello, utile e ora anche super economico: scegli ora il modello compatibile con il tuo device e accaparratelo a pochissimi euro. Prendi la versione per iPhone a 12,21€. L’edizione per Android (porta USB) la trovi a 14,65€ appena.

